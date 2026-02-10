Konut kredisi faiz oranlarında son güncelleme sonrası gözler yeniden bankalara çevrildi. Oran yüzde 2,49’a kadar inerken, 4 milyon TL’lik bir ev için aylık taksit ve toplam geri ödeme tablosu da netleşti.

Konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi ve bazı bankalarda oranlar aşağı yönlü hareket etti. Son tabloda bir bankanın faizi yüzde 2,49 seviyesine çekmesi, “ev almanın zamanı mı?” sorusunu tekrar gündeme taşıdı. Özellikle yüksek kira ödeyenler için kredi-taksit karşılaştırması yeniden yapılmaya başlandı.

Son düzenlemeyle birlikte 5 milyon TL’ye kadar olan konutlarda kredi kullanım oranının yüzde 80’e kadar çıkabilmesi de piyasada hareket beklentisini artırdı. Bu da peşinat yükünü bir miktar aşağı çekiyor ama aylık taksit tarafı hâlâ oldukça ağır.

4 MİLYON TL’LİK EVDE PEŞİNAT VE KREDİ TUTARI

4 milyon TL değerinde bir konut alımında yüzde 20 peşinat uygulandığında, alıcının cebinden 800 bin TL peşin ödeme çıkıyor. Kalan kısım için ise 3 milyon 200 bin TL konut kredisi kullanılıyor.

Asıl yük burada başlıyor. Çünkü faiz oranındaki küçük görünen farklar, 10 yıl vadede milyonlarca liralık geri ödeme farkına dönüşüyor.

FAİZ ORANINA GÖRE AYLIK TAKSİTLER DEĞİŞİYOR

120 ay vadeli ve 3 milyon 200 bin TL kredi için bankalara göre örnek geri ödeme tablosu şöyle:

Faiz %3,54

Aylık taksit: 115.049 TL

Toplam geri ödeme: 13.839.000 TL

Faiz %2,79

Aylık taksit: 92.691 TL

Toplam geri ödeme: 11.147.000 TL

Faiz %2,70

Aylık taksit: 90.082 TL

Toplam geri ödeme: 10.862.000 TL

Faiz %2,60

Aylık taksit: 87.207 TL

Toplam geri ödeme: 10.516.000 TL

Faiz %2,49

Aylık taksit: 84.074 TL

Toplam geri ödeme: 10.141.000 TL

FAİZDEKİ KÜÇÜK DÜŞÜŞ, TOPLAMDA DEV FARK

En yüksek ve en düşük faiz oranı arasındaki fark ilk bakışta sınırlı görünüyor. Ama 10 yıl vadede toplam geri ödemede 3,5 milyon TL’den fazla fark oluşuyor. Bu nedenle kredi kullanacakların yalnızca aylık takside değil, toplam geri ödeme rakamına da bakması gerekiyor.

Bir de şu var: Dosya masrafı, sigorta, ekspertiz ve ipotek giderleri çoğu hesapta ilk anda görünmüyor. Sonradan eklenince tablo biraz daha ağırlaşıyor. Hesap yaparken bu kalemler atlanmamalı.

KREDİYLE EV ALMAK MI, BEKLEMEK Mİ?

Konut kredisiyle ev almak isteyenler için karar noktası genelde aylık taksit-kira dengesi oluyor. Büyük şehirlerde ve turizm bölgelerinde kiraların geldiği seviye düşünüldüğünde, bazı alıcılar yüksek faize rağmen krediye yöneliyor. Özellikle “kira öder gibi ev sahibi olma” hesabı yapanların sayısı yeniden artıyor.

Yine de gelir-taksit oranının iyi kurulması gerekiyor. Aksi halde ilk yıllar oldukça zor geçebilir. Gelir artışı beklentisi olmayan haneler için risk büyüyor, onu da söylemek lazım.