Suriye basınında yer alan haberlere göre; Suriye ordusu, Halep’in doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir ve Meskene’de tam askeri kontrol sağladı. Ordu birliklerinin, bölgeyi güvence altına almak ve mayınlardan temizlemek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Mayınlar tamamen temizlenene kadar sivillere, operasyon bölgesine girmemeleri çağrısında bulunuldu.

YPG/SDG GERİ ÇEKİLİYOR

Ayrıca, Halep’in doğu kırsalında 34 köy ve kasabada kontrol sağlandığı, 200’den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte bölgeden çıkışının güvence altına alındığı duyuruldu. Ordu birliklerinin, YPG/SDG unsurlarını ve araçlarını hedef almadan bölgelerde ilerlemeye devam ettiği, bunun da YPG/SDG’nin Fırat’ın batısından sabah saat 07.00 itibarıyla başlattığı çekilmenin ardından gerçekleştiği kaydedildi.