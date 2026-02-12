​Alanya'da yaşayan İranlı iş insanı Shahrokh Zamanpakbaz, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ABD-İran ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran’ın askeri gücü, toplumsal yapısı ve stratejik ittifaklarına dikkat çeken Zamanpakbaz, olası bir askeri müdahalede ABD’nin başarı şansının olmadığını savundu.

​'5 BİN KİŞİ, 90 MİLYONA KARŞI DURAMAZ'

ABD’nin bölgeye gönderdiği askeri varlığın İran halkı karşısında yetersiz kalacağını belirten Zamanpakbaz, şu ifadeleri kullandı: "ABD’nin Abraham Lincoln uçak gemisiyle getirdiği 5 bin kişinin, 90 milyonluk İran halkıyla mücadele etme şansı yok. Üstelik İran; Çin ve Rusya ile tam bir ittifak içerisinde. İran, binlerce yıllık devlet geleneği olan kadim bir medeniyettir ve kendini savunacak her türlü teknik ve askeri donanıma sahiptir." Zamanpakbaz, yakın dönemdeki çatışmalara atıfta bulunarak, "32 gün savaşında İsrail'in kalbine inen füzeler, hem ABD'ye hem de İsrail'e geri adım attırdı. Eğer gözleri kesseydi, başladıkları işi yarım bırakmazlardı. ABD, bölgede İsrail'e zarar verebilecek güçlü bir devlet istemiyor ancak İran yönetimi her tavizin yeni bir taviz doğuracağının farkında. Bu yüzden asla geri adım atmayacaklar" dedi.

​'MÜLTECİ AKINI SÖYLENTİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

İran halkının vatan savunması konusundaki hassasiyetinin Türk halkıyla benzerlik gösterdiğini vurgulayan iş insanı, olası bir savaş durumunda Türkiye'ye mülteci akını olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Zamanpakbaz, "İranlılar tıpkı Türkler gibidir; söz konusu vatan olduğunda tüm ideolojiler ve iç çekişmeler unutulur, birlik olunur. Türkler savaşta topraklarını bırakıp gitmek yerine nasıl şehit olma pahasına savunuyorsa, aynı anlayış İranlılarda da mevcuttur. Kimse ülkesini terk etmez. Ajanlar aracılığıyla halkı sokağa dökmeye çalıştılar ancak halk, işin içinde ABD ve İsrail desteği olduğunu anladığı an geri çekildi."

​'İRAN; IRAK, SURİYE VEYA LİBYA DEĞİLDİR'

Zamanpakbaz, son olarak İran'ın devlet hafızasına vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: "İran; Irak, Suriye veya Libya gibi değildir. ABD'nin toplam devlet hafızası kadar, İran'ın önemsemediği veya unuttuğu tarihi anıları vardır. ABD de aslında İran'ın askeri gücünün ve kararlılığının farkında. Ve daha çok ekonomik ambargolarla devletimizi zayıflatma yoluna gidecekler. Ama bu konuda da başarılı olamayacaklardır. Dünyada dengeler hızla değişiyor Trump'ın keskin ve tutarsız politikaları diğer güçleri birleştirerek yeni bir blok oluşturdu. ABD enerji ve yeraltı zenginliklerine sahip olmak için sürdüreceği politikalar sonucunda yarar değil zarar görecektir."