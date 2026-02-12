Sakarya’da gündem yaratan iddia: Hukuk öğrencisi genç, annesi ile belediye başkanı arasında ilişki olduğunu öne sürdü, tehdit ve yüksek tutarlı dava açıldığını iddia etti

Sakarya’da kamuoyunda tartışma yaratan bir yasak ilişki iddiası gündeme geldi. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi bir genç kadın, yaptığı başvuruda annesi ile AK Partili bir belediye başkanı arasında ilişki bulunduğunu öne sürdü. İddiaların ardından tehdit edildiğini ve hakkında yüksek tutarlı tazminat davası açıldığını söyledi.

İDDİA BAŞVURU SIRASINDA DİLE GETİRİLDİ

Genç kadının, ilçeye gelen üst düzey kamu görevlisine yaptığı bireysel başvuru sırasında konuyu anlattığı ileri sürüldü. Başvuru sırasında annesi ile belediye başkanı arasında uzun süredir devam eden bir ilişki bulunduğunu iddia eden genç, bu nedenle aile içinde ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

Dosyaya giren beyanlarda, yasak aşk iddiası nedeniyle resmi şikayette bulunduğu ve sürecin kayıt altına alınmasını istediği ifade edildi.

“TEHDİT EDİLDİM, 50 MİLYON TL’LİK DAVA AÇILDI” İDDİASI

Genç kadın açıklamasında, şikayetçi olduktan sonra belediye başkanı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Ayrıca kendisine karşı 50 milyon TL tutarında tazminat davası açıldığını iddia etti. Söz konusu dava ile ilgili resmi dosya bilgileri ve mahkeme kayıtlarına ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, belediye başkanlığı cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.