“Çağlaca” adıyla bilinen sosyal medya yayıncısının canlı yayındaki ifadeleri ve stüdyodaki tartışma kısa sürede gündem oldu.

TikTok’ta “Çağlaca” kullanıcı adıyla yayın yapan bir sosyal medya fenomeni, açtığı canlı yayında oğluyla ilgili yaşadığı sorunları anlatarak yaptığı çağrıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yayın sırasında çocuğuyla baş edemediğini söyleyen yayıncı, “Artık baş edemiyorum, devlet baş etsin” diyerek çocuğunun devlet korumasına alınmasını istedi.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Canlı yayında yer alan görüntülerde, fenomen ismin çocuğuyla ilgili yaşadığı zorlukları anlatırken duygusal ifadeler kullandığı görüldü. Devlet koruması talebini açık şekilde dile getirmesi ise izleyiciler arasında kısa sürede tartışma başlattı.

O anları izleyen bazı kullanıcılar, aile içi meselelerin canlı yayında konuşulmasını doğru bulmadığını belirtti. Bazı izleyiciler ise annenin destek aradığını savundu. Yorumlar ikiye bölündü, net bir ortak görüş çıkmadı. Sosyal medyada bazen böyle oluyor zaten.

YAYINDAKİ ERKEKTEN SERT TEPKİ

Yayın sırasında kadının yanında bulunan bir erkek, canlı yayında bu konunun konuşulmasına tepki gösterdi. Görüntülerde söz konusu kişinin, “Sen kime derdini anlatıyorsun? Bana anlatman lazım, sen oturmuşsun oraya” dediği duyuldu. Bu çıkış da tartışmanın büyümesine yol açtı.

Kısa bir an sessizlik oldu, ardından yayın devam etti ama ortamın gerildiği açıkça hissediliyordu. Tam o noktada yayın izleyici sayısı da hızla yükseldi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntülerin farklı platformlarda paylaşılmasının ardından binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar ebeveynlik sorumluluğuna dikkat çekerken, bazıları ise aile destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Tepki gösterenler kadar empati yapanlar da vardı.

Olayla ilgili resmi kurumlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Sürece dair herhangi bir idari işlem başlatılıp başlatılmadığı da henüz bilinmiyor.