İstanbul’da turistik kolaylık kapsamında getirilen lüks araçlara yönelik operasyonda 11 araca el konuldu, 14 kişi gözaltına alındı. Araçlardan birinin sosyal medyada tanınan bir oto ekspertiz ismine kayıtlı olması dosyayı büyüttü.

İstanbul’da yürütülen lüks araç kaçakçılığı operasyonu kapsamında piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olarak hesaplanan 11 araca el konuldu. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada en çok konuşulan ayrıntı ise el konulan araçlardan birinin, sosyal medyada oto ekspertiz paylaşımlarıyla bilinen bir isme kayıtlı çıkması oldu.

Çalışma, yurt dışından “turistik kolaylık” uygulamasıyla Türkiye’ye getirilen ve belirlenen süre içinde yeniden çıkış yapılması gereken araçlara odaklandı. İncelemelerde, bazı araçların bu süreyi bilinçli şekilde aştığı ve Türkiye içinde aktif olarak kullanıldığı belirlendi.

SÜRE AŞIMI VE USULSÜZ DEVİR İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren ilk bulgulara göre bazı araçların tescil işlemleri yapılmadan el değiştirdiği, düşük bedelle üçüncü kişilere devredildiği tespit edildi. Bu yöntemle hem vergi hem de yasal yükümlülüklerden kaçınıldığı değerlendiriliyor.

Ayrıca araçların bir bölümünün yurt dışındaki bankalardan krediyle satın alındığı, kredi ödemeleri yapılmayınca haklarında çalıntı kaydı oluştuğu ve uluslararası arama sistemlerine düştüğü bilgisi de dosyada yer aldı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Ekipler bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip sonrası eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. El konulan 11 lüks araç emniyet yerleşkesine çekildi. Araçlardan birinin, internet ortamında oto ekspertiz içerikleriyle bilinen bir kişiye kayıtlı olması soruşturmaya ilgiyi artırdı.

O araç neden o isimdeydi, doğrudan kullanım mı vardı, yoksa sadece kayıt mı — bu kısım dosyada netleşecek gibi duruyor.

Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ NE?

Uzmanlara göre bu tür işlemler ikinci el ve ithal araç piyasasında fiyat dengesini bozuyor. Vergi ve kayıt dışı kullanım, piyasada gerçek değerlerin üstünde ya da altında satışlara yol açabiliyor. Araç almayı düşünen vatandaş için de risk büyüyor; çünkü usulsüz geçmişi olan bir araç sonradan bağlanabiliyor. Yani galeriden çıkıyorsun ama dosya peşinden gelebiliyor.