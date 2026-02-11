Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olay, bölgede yaşayan yabancı uyruklu sakinleri de üzdü. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir Alanya’da ikamet eden 70 yaşındaki Alman vatandaşı Gerda Reinhilde, arkadaşları tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan arkadaşları, Avsallar’daki konutuna gitti. Eve giren yakın çevresi, Reinhilde’yi yerde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 70 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

CENAZE BELEDİYE MORGUNA KALDIRILDI

Yaşlı adamın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Ölüm nedeninin netlik kazanması için adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Alanya ve çevresinde özellikle Avsallar Mahallesi’nde yoğun olarak yaşayan yabancı yerleşik nüfus açısından olay, bölgedeki komşular arasında da üzüntüye neden oldu.