Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

SARSINTI ÖĞLE SAATLERİNDE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş’ta 13.19 sularında hissedilen deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de fark edildi. Özellikle evlerinde ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, kısa süreli tedirginlik yaşadı.

DERİNLİK 7 KİLOMETRE

Paylaşılan ilk verilere göre depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, yüzeye yakın olması nedeniyle net şekilde hissedildiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Depremin ardından bazı mahallelerde vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü. Kısa süreli bu hareketlilik, özellikle 6 Şubat depremlerini yaşayan bölgede geçmişin izlerini yeniden hatırlattı. “Bir an yine olacak sandık” diyenler oldu.