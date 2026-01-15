CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nda yapılan bir atama, Mahmutlar’da uzun süredir biriken rahatsızlığı gün yüzüne çıkardı. Partinin simge isimlerinden Levent Top, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçtiğini açıkladı.

MAHMUTLAR’DA TEPKİ ÇEKEN ATAMA

Alanya siyasetinde yankı uyandıran gelişme, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir tarafından yapılan mahalle temsilciliği atamasıyla başladı. Kandemir’in, Mahmutlar CHP Mahalle Temsilciliği görevine Cengiz Uğurkutu’yu ataması, mahallede partinin emektarları arasında rahatsızlık yarattı.

PARTİNİN SİMGE AİLESİNDEN SERT TEPKİ

Mahmutlar’da CHP’nin yıllardır bilinen isimlerinden olan, eski muhtar ve Alanya Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ahmet Top’un kardeşi Levent Top, yaşanan sürecin ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK PARTİ’YE GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Levent Top, yaptığı açıklamada CHP’den istifa ettiğini ve AK PArti saflarına katıldığını kamuoyuna duyurdu.

Kaynak Mesut İlhan