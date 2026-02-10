Sağlık sisteminde güveni sarsan ve Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyunda da yankı uyandıran rüşvet skandalı İstanbul'da patlak verdi. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde şifa arayan vatandaşların, cerrahi müdahaleler öncesinde yasa dışı ödemelere zorlandığı iddiası yargıyı harekete geçirdi.

AMELİYAT İÇİN USULSÜZ ÜCRET TUZAĞI

Hastaneye başvuran hastaların şikayetleri üzerine derinleştirilen incelemelerde, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, hastanede görevli doktorlar G.Ö. ve C.G., ameliyat olması gereken hastalardan "bıçak parası" adı altında usulsüz şekilde ek ücret talep etti. Devletin sunduğu ücretsiz sağlık hizmetini ranta çevirdiği öne sürülen şüphelilerin, hastaları ameliyat öncesi maddi kıskaca aldığı belirlendi.

SAVCILIK DÜĞMEYE BASTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma kapsamında, rüşvet çarkının detayları mercek altına alındı. Somut delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Haklarında rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunan doktorlar G.Ö. ve C.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek devam ettiği ve sağlıkta illegal para trafiğinin tüm boyutlarıyla araştırıldığı öğrenildi.