​Eyleme; CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İl Başkanı Nail Kamacı, Parti Meclisi Üyeleri Tolga Sağ ve Önder Kurnaz, YDK Üyesi ve Milletvekili Aliye Coşar, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.



​"TRT TEK BİR KİŞİNİN DEĞİL, MİLLETİNDİR"



​Protestoda yapılan açıklamalarda, TRT’nin halkın vergileriyle finanse edildiği hatırlatılarak kurumun mevcut yayın politikası sert bir dille eleştirildi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

​"Vergilerimize ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak için buradayız. TRT milletindir! TRT tek bir kişinin değil, 86 milyonundur. İktidar, devletin kurumunu babasının malı gibi kullanıyor ve muhalefeti tamamen yok sayıyor."



​HALKIN HABER ALMA HAKKI VURGUSU



​Katılımcılar, TRT’nin tüm siyasi partilere eşit mesafede durması gerektiğini belirterek, kamu yayıncılığı ilkelerine geri dönülmesi çağrısında bulundu. "TRT halkındır, halkın kalacak" mesajının verildiği eylemde, kurumun bütçesinin halkın cebinden çıkan paylarla oluştuğu ancak yayınların sadece iktidar odağında ilerlediği vurgulandı.