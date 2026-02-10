Son yerel seçimlerde Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı olarak sahalarda fırtına estiren Dr. Tahsin Biner, 53. yaş gününü kutladı. Seçim döneminde sunduğu akılcı ve radikal projelerle adından sıkça söz ettiren Biner, Alanya siyasetinde derin bir iz bırakmaya devam ediyor.

SİYASETİN İRONİK VE GÜÇLÜ SESİ

Sadece projeleriyle değil, aynı zamanda hem Alanya hem de Türkiye gündemine dair yaptığı sosyo-ekonomik ve siyasi değerlendirmelerle tanınan Dr. Tahsin Biner, kendine has üslubuyla geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Özellikle toplumsal meselelere getirdiği ironik yaklaşımlar ve çözüm odaklı söylemleri, onu Alanya kamuoyunun en sevilen figürlerinden biri haline getirdi.

YENİ YAŞ, YENİ UMUTLAR

Takipçileri ve sevenleri, Biner'in yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştıkları tebrik mesajlarıyla kutladı. Biz de Dr. Tahsin Biner'e yeni yaşında; Sağlıklı bir ömür, huzur dolu bir yaşam ve Alanya için üretmeye devam edeceği başarılarla dolu yıllar diliyoruz. İyi ki doğdun Dr. Tahsin Biner!