Alanya’da yapılan geniş çaplı trafik uygulamasında yüzlerce motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere yüksek tutarlı ceza kesildi, bazı araçlar trafikten men edildi.

Alanya’da motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen özel trafik uygulamasında yüzlerce araç denetlendi, onlarca sürücüye ceza yazıldı. İlçe genelinde artan motosiklet kullanımına bağlı olarak yapılan kontrollerde hem belge hem de ekipman denetimi öne çıktı.

203 MOTOSİKLET TEK TEK DURDURULDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Hacet Kavşağı çevresinde kurulan uygulama noktasında toplam 203 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde sürücü belgeleri, kask kullanımı, plaka durumu ve teknik yeterlilikler incelendi.

Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 67 sürücüye toplam 408 bin 163 TL idari para cezası uygulandı. Rakam yüksek görünüyor ama tek tek bakınca; kasksız kullanım, evrak eksikliği ve teknik uygunsuzluk kalemleri birleşince tablo büyüyor.

8 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde ciddi eksikleri bulunan 8 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca bir sürücünün ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği bildirildi. Bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da süreceği öğrenildi.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde artan motosiklet gürültüsünden şikâyet ediyordu. Bu denetimler biraz o yüzden de yapılıyor gibi. Net rakamlar sahada hissediliyor çünkü.

Kask var ama kayış açık… plaka var ama okunmuyor… bazen mesele küçük bir ayrıntıdan çıkıyor.