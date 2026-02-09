GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları nedeniyle 13-14 Şubat tarihlerinde Milli Egemenlik Stadı önü ile Tosmur Kavşağı arası saat 07.00-17.00 arasında tamamen trafiğe kapalı olacak. Tosmur Kavşağı’ndan başlayarak D400 karayolu üzerinden Mahmutlar, Demirtaş, Yeşilöz ve Gazipaşa güzergâhı ise aynı saatlerde kontrollü olarak trafiğe açık tutulacak.



ATATÜRK HALK KOŞUSU İÇİN TRAFİK DÜZENLEMESİ



Öte yandan Türkiye Atletizm Federasyonu ve Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenecek 26. Alanya Atatürk Halk Koşusu nedeniyle 15 Şubat Pazar günü bazı merkezi yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 08.00-14.00 arasında Kızılkule, Rıhtım Caddesi, Kuyularönü Camii çevresi, İzzet Azakoğlu Caddesi ve İskele Caddesi’nde ulaşım sağlanamayacak. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.