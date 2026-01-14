Huzurevinden çıkarılacağı gece 3 kişiyi öldüren sanık için savcı, “tasarlayarak ve canavarca hisle” cinayet işlendiğini vurguladı.

HUZUREVİNDE KANLI GECE

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Halil Akyüz Huzurevi’nde 3 Mayıs 2024 gecesi yaşanan olay, kentte büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan 65 yaşındaki İzzettin Süğüt, kurumdan çıkarılacağı günün gecesinde üç kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre Süğüt, aralarında husumet bulunduğu Selçuk Goncegül’e uykusunda saldırdı. Olayı fark edip yardıma koşan Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel de saldırganın hedefi oldu. Üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

SAVCIDAN AĞIR MÜTALAA

Son duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın iki cinayeti tasarlayarak, üçüncü cinayeti ise canavarca hisle işlediğini belirtti. Hazırlanan mütalaada, sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin de sanığın olay anındaki soğukkanlı tavrını açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

“BİZİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİLER” SAVUNMASI

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık İzzettin Süğüt, suçlamaları kabul etti ancak huzurevi yönetimini hedef aldı. Süğüt savunmasında, kendisine taciz iftirası atılacağı yönünde baskı yapıldığını öne sürerek, “Beni bu noktaya getirenler dönemin başhemşiresi ve şube müdürüdür. Vedalaşmaya gidecektim, bizi onlar karşı karşıya getirdi” dedi. Sanığın önceki ifadelerinde ise yaşananları hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.

KARAR DURUŞMASI ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapabilmesi için ek süre verilmesine karar verdi. Dosyadaki eksiklerin tamamlanmasının ardından karar duruşmasının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Yaşlıların korunması gereken bir kurumda işlenen bu vahşi cinayet, Antalya kamuoyunda hâlâ derin bir infial yaratmaya devam ediyor.