Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar ve Oto Tamircileri Esnaf Odası, bugün gerçekleştirilen genel kurul ile yeni başkanını belirledi. Sabah saat 10.00’da Cikcilli Düğün Salonu’nda başladı. Toplam 1460 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde, mevcut başkan Ali Rıza Açman ile önceki dönem başkanı Kerim Taş başkanlık için yarıştı.
Yoğun katılımın gözlendiği genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00’da sona erdi. Seçimi mevcut başkan Ali Rıza Açman kazandı.
Oy dağılımı:
Ali Rıza Açman: 710
Kerim Taş:492
Geçersiz: 17
Açman'ın listesi ise şu şekilde:
YÖNETİM KURULU ASİL
Ali Rıza Açman
Kerim Özen
Bilal Hamzaoğulları
Durmuş Aksoy
Fevzi Şahinkaya
Hilmi Bozkurt
Mehmet Demir
Mustafa Yüzen
Adem Saruhan
DENETİM KURULU ASİL
Mehmet Arıkan
Ahmet Tunahan Aydoğan
Aytaç Güven