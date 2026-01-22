Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar ve Oto Tamircileri Esnaf Odası, bugün gerçekleştirilen genel kurul ile yeni başkanını belirledi. Sabah saat 10.00’da Cikcilli Düğün Salonu’nda başladı. Toplam 1460 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde, mevcut başkan Ali Rıza Açman ile önceki dönem başkanı Kerim Taş başkanlık için yarıştı.

Yoğun katılımın gözlendiği genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00’da sona erdi. Seçimi mevcut başkan Ali Rıza Açman kazandı.

Oy dağılımı:

Ali Rıza Açman: 710

Kerim Taş:492

Geçersiz: 17

Açman'ın listesi ise şu şekilde:

YÖNETİM KURULU ASİL

Ali Rıza Açman

Kerim Özen

Bilal Hamzaoğulları

Durmuş Aksoy

Fevzi Şahinkaya

Hilmi Bozkurt

Mehmet Demir

Mustafa Yüzen

Adem Saruhan

DENETİM KURULU ASİL

Mehmet Arıkan

Ahmet Tunahan Aydoğan

Aytaç Güven