PARK VE OYUN ALANLARINDA SİGARA YASAĞI

Habertürk’te yer alan habere göre; çocukların yoğun olarak bulunduğu parklar, bahçeler ve oyun alanlarında sigara içilmesi yasaklanacak. Düzenlemenin temel hedefi, çocukların sigara dumanına maruz kalmasını önlemek ve sigaranın günlük hayatta görünürlüğünü azaltmak.

Antalya, Alanya ve çevresinde özellikle sahil parkları, mahalle parkları ve oyun alanlarının yoğun kullanıldığı dikkate alındığında, uygulamanın yerel yaşamda da doğrudan etkili olması bekleniyor.

MARKETLERDE KASA ARKASI DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte market, büfe ve bakkallarda tütün ürünlerinin kasa arkasında sergilenmesi yasaklanacak. Sigara ve diğer tütün ürünleri, tüketicinin doğrudan görebileceği alanlarda yer alamayacak.

Böylece özellikle çocukların ve gençlerin sigara markalarıyla görsel olarak sürekli karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tütünle ilgili ürünlerin tamamı, kapalı ve görünmeyen alanlarda muhafaza edilecek.

ELEKTRONİK SİGARAYA DA SIKI TAKİP

Düzenleme yalnızca klasik sigaralarla sınırlı kalmayacak. Elektronik sigara ve yeni nesil tütün ürünleri için de “zararsız” algısını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılacak.

Dünya Sağlık Örgütü, tütün bağımlılığını “görerek bulaşan bir hastalık” olarak tanımlarken, Sağlık Bakanlığı da mücadele stratejisini bu yaklaşım üzerinden şekillendirecek.

AMAÇ: GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTMAK

Yetkililer, yapılan düzenlemelerin temel amacının ceza yazmak değil; sigaranın toplum içindeki normalleşmesini kırmak ve özellikle çocukları bu alışkanlıktan uzak tutmak olduğunu vurguluyor.

Mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimlerin artırılması, kurallara uymayan işletmelere ise idari yaptırımlar uygulanması bekleniyor.