Prim borcunu yapılandıracaklar için kritik değişiklik yürürlükte. Tecil ve taksitlendirmede yüzde 10 peşinat uygulaması artık yok.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu bulunan işveren ve sigortalıları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme devreye girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borcu tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartını kaldırdı. Böylece borcunu yapılandırmak isteyenler için başlangıç yükü düşürüldü.

PEŞİNAT ŞARTI RESMEN KALDIRILDI

Yapılan açıklamaya göre SGK’ya olan prim borçlarında tecil ve taksitlendirme başvurularında daha önce zorunlu olan yüzde 10 peşin ödeme koşulu artık aranmayacak. Yeni uygulama ile birlikte borç yapılandırmalarında ilk adımda toplu ödeme zorunluluğu ortadan kalktı.

Bu değişiklik özellikle nakit akışı zorlanan küçük işletmeler ve esnaf açısından önemli bir rahatlama anlamına geliyor. Başvuruda peşinat engeline takılan birçok dosyanın yeniden işleme girmesi bekleniyor.

TAKSİTLER EŞİT TUTARLI ÖDENECEK

Düzenleme sadece peşinatın kaldırılmasıyla sınırlı kalmadı. Yeni modele göre tecil kapsamındaki borçlarda ilk taksit dahil tüm taksitler eşit tutarlı olacak. Önceki sistemde ilk ödeme daha yüksek çıkabiliyordu. Bu da başvuru yapanların en çok zorlandığı kalemlerden biriydi.

Eşit taksit uygulamasıyla ödeme planı daha öngörülebilir hale geldi. Ay ay ne ödeneceği baştan netleşiyor. Hesap kitap daha sade… özellikle muhasebeciler bu kısmı önemsiyor.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Yeni SGK prim borcu taksitlendirme kolaylığı;

Prim borcu bulunan işverenleri,

Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıları,

Gecikmiş SGK prim borcu olan işletmeleri kapsıyor.

SGK prim borcu yapılandırmada peşinat kaldırılması, başvuru sayısını artırabilir. Sahada konuşulan da bu yönde. Dosyasını bekleten çok kişi vardı.

Detaylı ödeme planı ve başvuru şartları ise SGK birimleri üzerinden ayrıca açıklanacak.