Türkiye otomotiv sektöründe tüm dengeleri değiştirmesi beklenen dev projede şok bir gelişme yaşanıyor. Manisa'da kurulması planlanan ve devletin stratejik teşvikleriyle desteklenen Çinli BYD fabrikasının iptal edildiği öne sürüldü. Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, 1 milyar dolarlık yatırımın durdurulduğunu ve bu kararın 2026'nın ilk aylarında resmen duyurulacağını iddia etti. Alanya’da elektrikli ve hibrit araç piyasasını yakından takip eden vatandaşlar ve sektör temsilcileri, araç fiyatlarını doğrudan etkileyecek bu belirsizliğe kilitlendi.

TEŞVİKLERLE REKOR SATIŞA ULAŞILDI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 150 bin araç üretim kapasitesi hedefiyle yola çıkılan proje kapsamında, firmaya çok özel vergi muafiyetleri ve ÖTV avantajları sağlanmıştı. Henüz fabrikanın temelleri atılmadan sağlanan bu ithalat kolaylıkları, markanın satışlarına rekor olarak yansıdı. BYD, 2025 yılı genelinde tam 45 bin 537 araç satışı gerçekleştirerek, şarj edilebilir hibrit ve yeni enerjili araç pazarında liderliği ele geçirdi.

FİYAT POLİTİKASI TEPKİ ÇEKTİ

Yatırım taahhüdü karşılığında gümrük duvarlarını aşan markanın, buna rağmen araçları yüksek kâr marjıyla satması tartışmaların odağında. Çin’deki satış fiyatları ile Türkiye fiyatları arasında uçurum olduğu, bazı modellerde vergisiz fiyat farkının yüzde 100’ü aştığı belirtiliyor. Teşviklerin vatandaşa ucuz araç olarak değil, firmaya yüksek kâr olarak döndüğü yönündeki eleştiriler, Alanya’daki potansiyel alıcıların da tepkisini çekiyor.

KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Yatırımın akıbetiyle ilgili sessizlik sürerken, konu siyasetin de sıcak gündem maddesi oldu. CHP milletvekilleri, teşviklerin sadece ithalatı kolaylaştırmak için kullanılıp kullanılmadığını sorgulayarak durumu Meclis'e taşıdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı süreci izlemeye alırken, BYD kanadından "iptal" iddialarına yönelik henüz net bir yalanlama gelmemesi, piyasadaki "yatırım iptal mi oldu?" endişesini güçlendiriyor.