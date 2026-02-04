Türkiye otomotiv pazarında dengeleri değiştirecek dev bir adım atıldı. Chery’nin Avrupa pazarı için özel olarak konumlandırdığı OMODA markası, Türkiye çıkarması için düğmeye bastı. Çin’in Wuhu Limanı’ndan hareket eden gemiler, OMODA 5 ve OMODA 7 modellerini Türkiye’ye getirmek üzere yola koyuldu. Bu sevkiyat, sadece yeni modellerin gelişini değil, markanın Türkiye’deki resmi lansman sürecinin de fiilen başladığını müjdeliyor. Alanya’daki otomobil tutkunlarının ve galericilerin de yakından takip ettiği Çinli araç furyasına, bu hamleyle birlikte güçlü bir halka daha eklenmiş oluyor.

GÜÇLER BİRLEŞİYOR: ÇİFT MARKALI STRATEJİ

Türkiye pazarında bir yıldır faaliyet gösteren JAECOO markası ile OMODA, güçlerini birleştirme kararı aldı. Sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak bu strateji kapsamında, her iki marka da Türkiye operasyonlarını "çift markalı" tek bir çatı altında ve koordineli bir stratejiyle yürütecek. Bu birleşmenin, satış sonrası hizmetlerden bayi yapılanmasına kadar pek çok alanda tüketiciye nasıl yansıyacağı merak konusu.

KAYAR EKRAN TEKNOLOJİSİYLE OMODA 7

Türkiye yolcusu olan modeller arasında, tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken OMODA 7 öne çıkıyor. Daha önce JAECOO’nun Türkiye etkinliğinde sergilenen ve "Art in Motion" felsefesiyle tasarlanan araç, özellikle iç mekandaki teknolojik devrimle konuşuluyor. Segmentinde bir ilk olan 15,6 inçlik "Star-Track" kayar ekran, basit bir el hareketiyle şoför mahallinden ön yolcu koltuğuna kadar hareket edebiliyor.

Aracın kaputunun altında ise performans tutkunlarını cezbedecek veriler yatıyor. 1.6 turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonuyla gelen model, 145 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 kilometre hıza 10,4 saniyede ulaşan aracın karma yakıt tüketimi ise 7,3 litre olarak açıklandı. 614 litrelik bagaj hacmi ise geniş ailelerin ilgisini çekecek düzeyde.

YENİLENEN YÜZÜYLE OMODA 5 GELİYOR

Sevkiyatın bir diğer yıldızı ise yenilenen OMODA 5 oldu. Fütüristik tasarımı ve sanal dünyadan esinlenen elmas desenli matris ızgarasıyla araç, yollarda bakışları üzerine toplamaya aday. Ancak modelin asıl iddiası güvenlik donanımlarında yatıyor. Tam 7 hava yastığı ve 19 farklı gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) ile donatılan araç, güvenlikten taviz vermiyor.

Teknik veriler incelendiğinde OMODA 5, 145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 10,1 saniyede tamamlıyor. Karma tüketimi 7 litre olan aracın, koltuklar yatırıldığında 1149 litreye ulaşan bagaj kapasitesi, Alanya gibi turizm ve seyahatin yoğun olduğu bölgelerde kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor. Çinli markaların bu agresif girişi, yerel pazardaki fiyat ve rekabet ortamını şimdiden ısıtmış durumda.