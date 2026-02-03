Almanya’da 55-64 yaş arası çalışan oranı AB ortalamasını aştı. Artan emeklilik yaşı ve yaşlanan nüfus, “emeklilik hayal mi oluyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya’da emeklilik artık eskisi kadar ulaşılabilir görünmüyor. Son açıklanan resmi veriler, ülkede çalışan nüfusun giderek yaşlandığını ve emeklilik yaşının fiilen yukarı taşındığını ortaya koyuyor.

ALMANYA AB ZİRVESİNDE

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis tarafından yayımlanan 2024 verilerine göre, ülkedeki yaklaşık 40,9 milyonluk iş gücünün 9,8 milyonu 55-64 yaş grubundan oluşuyor. Bu yaş grubunun toplam istihdam içindeki payı yüzde 24 ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek seviyeye çıktı.

Aynı dönemde AB ortalaması yüzde 20,1 olarak kaydedildi. Almanya’yı yüzde 23 ile İtalya, yüzde 22,3 ile Bulgaristan izledi.

EN GENÇ İŞ GÜCÜ HANGİ ÜLKEDE?

Yaşlı çalışan oranının en düşük olduğu ülke Malta oldu. Malta’da bu oran yüzde 10,8 seviyesinde kaldı. Lüksemburg (yüzde 12,8) ve Polonya (yüzde 15,2) da yaşlı iş gücü payının düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı.

EMEKLİLİK YAŞI YUKARI ÇEKİLDİ

Destatis değerlendirmesinde, Almanya’daki tabloyu belirleyen iki ana unsur öne çıktı: nüfusun hızla yaşlanması ve emeklilik yaşının kademeli olarak yükselmesi.

2024 itibarıyla kadın ve erkeklerde ortalama emeklilik yaşı 64,7 oldu. Bu rakam, 2004 yılında kadınlarda 63, erkeklerde ise 63,1 seviyesindeydi. Geçmişte 60 yaşında emekliliği mümkün kılan erken emeklilik programlarının kaldırılması da bu artışta etkili oldu.

Bir dönem “erken emeklilik” Almanya’da mümkündü. Şimdi ise...

OECD’DEN KRİTİK UYARI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Almanya’nın emeklilik sistemi üzerinde önümüzdeki yıllarda ciddi bir baskı oluşacağı uyarısında bulunuyor.

OECD raporuna göre, önümüzdeki 40 yıl içinde çalışma çağındaki nüfusun daralması, emeklilik sisteminin finansmanını zorlaştıracak. Örgüt, çözüm olarak emeklilik yaşının beklenen yaşam süresine endekslenmesini ve erken emeklilik modellerinin cazibesinin azaltılmasını öneriyor.

Bu tablo, Almanya’da emekliliğin artık sadece yaş meselesi olmadığını gösteriyor. Çalışma süresi uzuyor, beklenti değişiyor.