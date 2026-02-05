Aksu Kundu Bölgesi’nde planlanan günübirlik ve rekreatif alan projesi için ÇED olumlu kararı verildi. Projenin yatırım bedeli yaklaşık 193 milyon TL olarak açıklandı.

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kundu Bölgesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait ETS Ersoy Turistik Tesisleri A.Ş. tarafından planlanan turizm projesiyle ilgili yeni bir izin süreci tamamlandı. “Günübirlik Alan ve Rekreatif Alan Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında onay kararı verildi.

Karar, sunulan proje tanıtım dosyasının incelenmesinin ardından ÇED Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi kapsamında alındı. Böylece proje için çevresel açıdan uygunluk süreci resmen geçmiş oldu.

PROJE ALANININ BÜYÜK KISMI HAZİNE PARSELİ

Dosyada yer alan bilgilere göre proje sahası; kısmen 13551 ada 79 numaralı parsel ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alan (DHTA) sınırları içinde kalıyor. Toplam 10 bin 450 metrekarelik alanın yaklaşık 9 bin 988 metrekaresi hazineye ait kumluk nitelikli parselden, 461 metrekarelik kısmı ise DHTA bölümünden oluşuyor.

Hazine mülkiyetindeki alanın şirkete 1 yıllık ön izinle tahsis edildiği, bu sürede belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde kesin tahsis aşamasına geçileceği belirtiliyor. Süreç tamamlanmadan kalıcı kullanım hakkı doğmuyor.

Bölgede yaşayanlar araziyi uzun süredir boş biliyordu aslında. Son haftalarda hareketlilik başlayınca konu daha çok konuşulur oldu. Şimdi izin tarafı netleşmiş görünüyor, ama uygulama kısmı…

KONAKLAMA YOK, GÜNÜBİRLİK KULLANIM OLACAK

Planlama notlarına göre alan, imar planında “günübirlik alan” ve “rekreatif alan” kullanımında yer alıyor. Yani projede klasik otel konaklaması bulunmayacak. Tesislerin kısa süreli kullanıma açık olacağı ifade ediliyor.

Projede; yeme-içme noktaları, açık dinlenme alanları, eğlence ve spor bölümleri, açık oturma ve yemek yerleri, oyun alanları ile yeşil alan düzenlemeleri planlanıyor. Açık gösteri alanlarının da projeye dahil edilmesi öngörülüyor.

YATIRIM BEDELİ 192 MİLYON TL

Proje tanıtım dosyasında toplam yatırım bedeli 192 milyon 831 bin 500 TL olarak yer aldı. ÇED olumlu kararıyla birlikte yatırım sürecinin bir önemli eşiği daha aşılmış oldu. Bundan sonraki aşamada uygulama ve kesin tahsis süreçleri takip edilecek.