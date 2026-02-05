Avrupa Birliği (AB), ekonomisindeki durgunluğu aşmak ve nitelikli iş gücü krizini çözmek adına vize sisteminde devrim niteliğinde bir değişikliğe gidiyor. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan yeni strateji belgesi, Schengen bölgesine girişlerde yıllardır uygulanan katı kuralları, belirli meslek grupları için tarihe gömmeye hazırlanıyor. Alanya’nın da dahil olduğu turizm ve lojistik ağını yakından ilgilendiren bu hamle ile vize prosedürleri sil baştan yazılıyor.

90 GÜN SINIRINDA BÜYÜK ESNEME

Mevcut uygulamada, Türk vatandaşları da dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşları için uygulanan "180 gün içinde en fazla 90 gün kalış" kuralı, iş dünyasında büyük engeller yaratıyordu. Komisyonun incelemeleri, bu katı sürenin ve parçalı bürokrasinin Avrupa'nın rekabet gücünü baltaladığını ortaya koydu. Yapılan açıklamaya göre, hazırlanan yeni taslakla birlikte "uzatılmış kısa süreli konaklama" modeli devreye sokularak, bürokratik duvarlar yıkılacak.

AVANTAJ SAĞLANACAK KRİTİK SEKTÖRLER

Schengen bölgesinde uzun süre kalması gereken ancak oraya yerleşmeyecek olan profesyoneller için kapılar sonuna kadar açılıyor. Alanya'dan Avrupa'ya sebze-meyve taşıyan lojistikçilerden, uluslararası turnuvalara katılan sporculara kadar geniş bir kesimi kapsayan şanslı meslek grupları şunlar:

Tır Şoförleri ve Lojistikçiler: Mal akışının kesilmemesi için bürokrasi azaltılıyor. Sanatçılar: Turne kapsamında uzun süreli seyahat edenler. Sporcular: Hazırlık kampları ve turnuvalara giden profesyoneller. Proje Uzmanları: Teknik bilgi ve danışmanlık veren görevliler. Sanayi ve Hizmet Sektörü Çalışanları: Nitelikli iş gücü sağlayan personel.

İKİLİ ANLAŞMALAR TARİH OLUYOR

Yeni stratejinin en çarpıcı yönlerinden biri de ülkeler arası ikili anlaşmaların sonlandırılması planı oldu. Üye devletlerin münferit olarak yürüttüğü süreçler yerine, tüm AB'yi kapsayan tek tip bir "AB Vize Yasası" getirilecek. Bu düzenleme ile özellikle ihracatın bel kemiği olan tır şoförlerinin yaşadığı vize çilesinin sona ermesi ve mal akışının hızlanması hedefleniyor.