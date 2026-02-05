Ankara’dan gelen son dakika haberi, Alanya’daki binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor. Danıştay 2. Dairesi, sendikal faaliyet gerekçesiyle iş bırakan memurların mali haklarına yönelik tartışmaları bıçak gibi kesen bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, sendika kararına uyarak işe gitmeyen bir aile hekiminin maaşından kesinti yapılmasını hukuka uygun buldu. Bu karar, kamuda sendikal hakların kullanımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

EMSAL NİTELİĞİNDE "KESİNTİ" ONAYI

Olayın merkezinde, sendikasının aldığı karar doğrultusunda 8 gün boyunca göreve gitmeyen Aile Hekimi N.T. yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, hekimin görev başında olmadığı günlere ait ücreti maaştan düştü. Yerel idare mahkemesi, eylemin "sendikal hak" kapsamında olduğu gerekçesiyle hekimi haklı bulup kesintiyi iptal etse de, Danıştay sürece son noktayı koydu. Başsavcılığın "kanun yararına temyiz" talebini değerlendiren Daire, alt mahkemenin kararını bozarak yapılan mali kesintinin yasal zemine oturduğuna hükmetti.

HİZMET AKSAMASINA "TOLERANS YOK" MESAJI

Danıştay’ın gerekçeli kararında, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne dikkat çekildi. İlgili yönetmelikte yer alan "çalışılmayan günler için ödeme yapılamaz" maddesinin altını çizen Yüksek Mahkeme, sendikal eylemlerin bu kuralın bir istisnası olmadığını vurguladı. Kararda, kamu düzeninin bel kemiği olan sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin esas olduğu, hizmet sunulmayan günler için devletin ödeme yapma zorunluluğunun bulunmadığı belirtildi.

ALANYA’DAKİ MEMURLARI DA ETKİLEYECEK

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu içtihat değişikliği, Alanya’da görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm memur kesimini doğrudan etkiliyor. Geçmiş yıllarda yargının "mazeret" sayarak koruma kalkanı oluşturduğu sendikal iş bırakma eylemleri, artık "çalışılmayan gün" statüsünde değerlendirilecek. İdari kurumların elini güçlendiren bu kararla birlikte, sendika kararıyla işe gelmeyen personelin maaşından doğrudan kesinti yapılmasının önünde hiçbir yasal engel kalmadı.