Türkiye'de yatırımcıların yakından takip ettiği altın, döviz ve borsa piyasalarında ekim ayının son haftası kayıplarla tamamlandı. Haftalık verilere göre Borsa İstanbul'da hisse senetleri değer kaybederken altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. ABD doları ise sınırlı yükselişiyle dikkat çekti.

BORSA YATIRIMCISINA SOĞUK DUŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi.

Hafta içerisinde 11 bin 294,83 puana kadar yükselen endeks, satışların etkisiyle 10 bin 759,56 puana kadar geriledi.

BIST 100, haftayı 10 bin 759,56 puandan tamamlayarak önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,22 değer kaybetti.

Böylece borsa, haftalık performans bakımından en fazla kayıp yaşayan başlıca yatırım araçlarından biri oldu.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ! İŞTE SON FİYATLAR

Güvenli liman olarak görülen altın da ekim ayının son haftasında yatırımcısının yüzünü güldürmedi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 1,18 gerileyerek 6 bin 295 liraya düştü.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,67 azalışla 41 bin 180 liraya inerken çeyrek altın da yüzde 1,71 değer kaybederek 10 bin 340 liradan haftayı tamamladı.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, özellikle birikimlerini altında değerlendiren vatandaşların dikkatini çekti.

DOLAR YÜKSELDİ, AVRO GERİLEDİ

Döviz piyasasında ise iki farklı tablo ortaya çıktı.

ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,48 değer kazanarak 49,9460 liraya yükseldi.

Avro ise aynı dönemde yüzde 0,10 gerileyerek 55,7220 liraya düştü.

Böylece dolar, altın ve borsanın düşüş yaşadığı haftada pozitif performans gösteren başlıca yatırım araçlarından biri oldu.

YATIRIM FONLARINDA HANGİSİ KAZANDIRDI?

Haftalık verilere göre yatırım fonları genel olarak yüzde 0,01 değer kaybetti. Emeklilik fonlarındaki düşüş ise yüzde 0,24 olarak gerçekleşti.

Fon kategorileri arasında para piyasası fonları öne çıktı.

Para piyasası fonları, yüzde 0,52'lik haftalık getirisiyle yatırım fonları arasında en yüksek kazancı sağlayan kategori oldu.

10 BİN LİRASINI YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Haftalık değişim oranları üzerinden yapılan basit hesaplamaya göre, 10 bin liralık bir yatırımın bir haftalık teorik değer değişimi şu şekilde gerçekleşti:

Dolar: Yaklaşık 48 TL kazanç

Gram altın: Yaklaşık 118 TL kayıp

Avro: Yaklaşık 10 TL kayıp

BIST 100 endeksi: Yaklaşık 322 TL kayıp

Bu hesaplamalar yalnızca açıklanan haftalık yüzdelik değişimlere dayanıyor. Alış-satış makası, komisyon, vergi ve diğer işlem maliyetleri dikkate alınmıyor.

YENİ HAFTADA GÖZLER PİYASALARDA OLACAK

Ekim ayının son haftasında ortaya çıkan tablo, yatırım araçlarının kısa süre içerisinde birbirinden farklı performanslar gösterebildiğini ortaya koydu.

Altın ve borsadaki gerilemenin ardından yatırımcıların yeni haftada döviz kurlarını, küresel piyasalardaki gelişmeleri ve ekonomik verileri yakından takip etmesi bekleniyor.

Uzmanların genel olarak dikkat çektiği üzere, kısa vadeli fiyat hareketleri gelecekteki getirilerin garantisi olarak değerlendirilmiyor.

Haftalık piyasa tablosu

30 Ekim 2026 kapanışı

-4%-2,75%-1,5%-0,25%1%DolarAvroGram altınBIST 100 Name Change Dolar 0.48 Avro -0.1 Gram altın -1.18 BIST 100 -3.22

Yatırım aracı Haftalık kapanış Değişim Dolar 49,9460 TL +%0,48 Avro 55,7220 TL -%0,10 Gram altın 6.295 TL -%1,18 Çeyrek altın 10.340 TL -%1,71 Cumhuriyet altını 41.180 TL -%1,67 BIST 100 10.759,56 puan -%3,22