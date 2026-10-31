Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren depozito tartışmalarında Yargıtay'ın verdiği kararlar yeniden gündeme geldi. Özellikle evden taşınan kiracıların güvence bedellerini geri alamaması üzerine yaşanan uyuşmazlıklarda, ev sahiplerinin hangi koşullarda kesinti yapabileceği ve depozitonun kim tarafından iade edileceği önem kazandı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2025 ve 2026 yıllarında verdiği kararlar, depozitonun iadesine ilişkin önemli hukuki ölçütleri ortaya koydu.

EV SAHİBİ DEPOZİTOYU KEYFİ OLARAK KESEMEYECEK

Kira sözleşmesi sona erdiğinde ve kiracı evi boşalttığında, ev sahibinin depozitoyu iade etmemesi için hukuken geçerli bir gerekçesinin bulunması gerekiyor.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 23 Eylül 2025 tarihli, 2024/3882 Esas ve 2025/4233 Karar sayılı dosyasında, güvence bedelinden kesinti yapılabilmesi için kiracıdan kaynaklanan gerçek bir alacağın bulunması gerektiği vurgulandı.

Buna göre ev sahibinin yalnızca evde hasar olduğunu ileri sürmesi yeterli değil. Kiracının sorumlu tutulabileceği zararın ve varsa borcun somut biçimde ortaya konulması gerekiyor.

BOYA VE BADANA MASRAFINI KİRACI MI ÖDEYECEK?

Depozito anlaşmazlıklarının en sık yaşandığı konular arasında boya, badana ve tadilat giderleri bulunuyor.

Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracı, taşınmazı sözleşmeye uygun kullanımdan kaynaklanan olağan eskime ve yıpranmalardan sorumlu tutulamıyor.

Bu nedenle ev sahibinin yalnızca evin boyasının eskidiğini veya duvarların zaman içerisinde yıprandığını gerekçe göstererek depozitoyu kesmesi her durumda mümkün değil.

Ancak kiracının kusurlu kullanımı sonucunda meydana gelen ve normal yıpranmanın ötesine geçen zararlar için tazminat talep edilebiliyor.

EV SATILIRSA DEPOZİTOYU KİM ÖDEYECEK?

Yargıtay'ın dikkat çeken bir diğer kararı ise kiracının oturduğu evin satılması durumunda depozitonun iadesinden kimin sorumlu olacağına ilişkin oldu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 12 Mayıs 2026 tarihli, 2026/3664 Esas ve 2026/2960 Karar sayılı dosyasında, kiracının önceki ev sahibine 300 dolar depozito ödediği bir uyuşmazlık ele alındı.

Taşınmazın el değiştirmesinin ardından depozitonun iadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı.

İlk derece mahkemesi, yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı hâline geldiği gerekçesiyle eski ev sahibine yöneltilen davayı reddetti.

Ancak Yargıtay, önceki ev sahibinin depozitoyu yeni malike devrettiğini ispatlaması gerektiğine dikkat çekti.

Böylece taşınmazı satan ev sahibinin, aldığı depozitoyu yeni malike aktardığını kanıtlayamaması hâlinde iade sorumluluğunun devam edebileceği ortaya konuldu.

Kararın kanun yararına bozma kapsamında verildiği ve ilgili davanın tarafları arasındaki sonucu değiştirmediği de belirtildi.

KİRACILAR DEPOZİTOLARINI NASIL GERİ ALABİLİR?

Evini boşaltmasına rağmen depozitosunu geri alamayan kiracıların, ödeme ve tahliye sürecine ilişkin belgeleri saklaması büyük önem taşıyor.

Kira sözleşmesi, depozito ödeme dekontu, anahtar teslim tutanağı, evin teslim sırasındaki fotoğrafları ve ev sahibiyle yapılan yazışmalar, olası bir hukuki uyuşmazlıkta delil olarak kullanılabiliyor.

Kiracılar, depozitolarının iadesini öncelikle yazılı olarak talep edebiliyor. Anlaşmazlığın devam etmesi durumunda ise hukuki yollara başvurulabiliyor.

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce, kanunda belirtilen istisnalar dışında arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekiyor.

DEPOZİTONUN TAMAMI KESİLEBİLİR Mİ?

Ev sahibinin depozitonun tamamını alıkoyabilmesi için kiracının sorumlu olduğu ve bu tutarı karşılayan hukuken geçerli bir alacağın bulunması gerekiyor.

Ödenmemiş kira borçları, kiracıya ait olduğu belirlenen giderler ve kusurlu kullanımdan kaynaklanan gerçek zararlar, koşulları oluştuğunda güvence bedelinden mahsup edilebiliyor.

Ancak herhangi bir hesaplama veya somut dayanak olmadan depozitonun tamamının kesilmesi hukuken haklı kabul edilmiyor.

ALANYA'DAKİ KİRACI VE EV SAHİPLERİNİ DE İLGİLENDİRİYOR

Kiralık konut piyasasının hareketli olduğu Alanya'da da depozito iadesi, ev sahipleri ve kiracılar açısından önemli konular arasında yer alıyor.

Özellikle sık taşınan kiracıların, evden ayrılırken anahtar teslimini belgelemeleri ve taşınmazın mevcut durumunu fotoğraflarla kayıt altına almaları, sonradan yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olabiliyor.

Yargıtay kararları, depozitonun ev sahibinin istediği gibi kullanabileceği bir ödeme olmadığını ve kesintilerin hukuki gerekçelere dayanması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.