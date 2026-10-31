Türkiye'nin hafızasına “mumya ceset cinayeti” olarak kazınan olayda 19 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Mersin'de 2007 yılında beton zeminin altına gömülmüş bir buzdolabında cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer'in ölümüne ilişkin soruşturma yeniden ele alındı. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda 32 kişinin ifadesine başvurulurken, 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

BAHÇEDEKİ FARELER KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, 1 Ağustos 2007 tarihinde Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir evde kiracı olarak yaşayan kişi, bahçedeki farelerin hareketliliğinden şüphelenerek beton zemini kırmaya başladı. Betonun altından yayılan ağır koku üzerine durum polise bildirildi.

İhbarla adrese gelen ekipler, beton zemini tamamen kaldırdıklarında tuğlalarla çevrili bir yapının içerisine gömülmüş buzdolabıyla karşılaştı.

Buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıkarıldı.

DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenin, 2001 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan Bahaddin Sefer'e ait olduğu DNA testiyle tespit edildi.

Otopsi raporunda Sefer'in kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafatası kırığı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ancak cinayetin kim tarafından ve tam olarak ne zaman işlendiği ortaya çıkarılamadı. Dosya uzun yıllar faili meçhul olarak kaldı.

19 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet dosyası yeniden incelemeye alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında Bahaddin Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgilerden hareketle farklı illerde 32 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı.

Elde edilen yeni bulguların ardından cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için operasyon kararı verildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 6 GÖZALTI

Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

18 ekip ve 56 personelin katıldığı operasyonlarda H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.Ş.'nin evinde yapılan aramada 32 uyuşturucu hap ele geçirildiği de bildirildi.

CİNAYETİN İŞLENME NEDENİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre cinayetin namus saikiyle işlendiği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda şüphelilerin olayla bağlantıları araştırılıyor.

İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin'e getirileceği öğrenilirken, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

19 yıl boyunca gizemini koruyan olayda, gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.