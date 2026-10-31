TÜRKİYE, 31 Ekim Cumartesi sabahına gelen acı haberle sarsıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere bölgesinde, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan askerler hudut geçiş olayına müdahale etti. Müdahale sırasında açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü yaralandı. Hastaneye sevk edilen kahraman asker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

HUDUT GEÇİŞİNE MÜDAHALE SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 31 Ekim 2026 tarihinde 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana geldi.

Esendere-Yüksekova hattında yaşanan hudut geçiş olayına müdahale eden askerler görevlerini sürdürdüğü sırada ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü yaralandı.

HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Yusuf Sait Ünlü'nün hastaneye ulaştırılması için helikopterle sevki gerçekleştirildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan askerimiz şehit oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında, hudut geçiş olayına müdahale sırasında yaralanan askerin hastanede şehit olduğu belirtilerek ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Yusuf Sait Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Güler, şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

OLAYIN AYRINTILARI BEKLENİYOR

Hudut geçişi sırasında ateşin kim tarafından açıldığına ve olayın diğer ayrıntılarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenaze töreni ve defin programına ilişkin bilgilerin de ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.