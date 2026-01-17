Erzurum’dan gelen son dakika haberi, sanayi sitelerindeki güvenlik risklerini acı bir tecrübeyle bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm Türkiye ile birlikte Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği feci olay, Yakutiye ilçesindeki Keresteciler Sanayi Sitesi’nde patlak verdi. Bir mobilya ve sac metal atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

ALEVLER DÜKKANLARI YUTTU

Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan iş yerinde duyulan şiddetli patlama sesinin hemen ardından dev alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki dükkanlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye adeta ekip yağdı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra, alevleri bastırmak için TOMA’lar ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler de devreye girdi. Toplam 30 yangın söndürme aracıyla yürütülen zorlu mücadele sonucu alevler güçlükle kontrol altına alındı.

ACI HABER PEŞ PEŞE GELDİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, içeride mahsur kalan 8 kişinin tamamının çıkarıldığını, ancak hastane yolunda bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. İlerleyen dakikalarda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’den gelen açıklama ise bilançonun ağırlaştığını ortaya koydu. Vali Çiftçi, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiğini, yaralanan 6 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

TANIKLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Patlamanın şiddetiyle sarsılan sanayi sitesinde büyük panik yaşandı. Olayın tanıklarından Murat Ağdağ, yan dükkanda çalıştığı sırada büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, patlamanın ardından yangının hızla yayıldığını ifade etti. Yaralıların ambulanslarla hastanelere taşındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.