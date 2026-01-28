​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, 2003-2026 yılları arasında yapılan bölünmüş yol çalışmaları ile Türkiye’nin ödediği faiz yükü arasındaki uçuruma dikkat çekti. Yapılan yatırımların maliyetini ve ihale süreçlerini eleştiren Sarıca, iktidarın ekonomi modelini "faiz batağı" olarak nitelendirdi.

​"BİR YILLIK FAİZ ÖDEMESİ, 23 YILLIK YOL MALİYETİNİ KATLADI"

​Başkan Sarıca, 2002 yılından bu yana yapılan 23 bin 948 kilometrelik bölünmüş yolun toplam maliyetinin yaklaşık 1 trilyon 50 milyar TL olduğunu belirtti. Bu rakamın devasa görünmesine rağmen, bütçedeki faiz giderlerinin yanında küçük kaldığını vurgulayan Sarıca şu verileri paylaştı:

​"Sadece 2026 yılında ödenecek faiz tutarı 2 trilyon 741 milyar 700 milyon TL’dir. Yani bir yıllık faiz ödemesi, 23 yılda yapılan tüm yolların maliyetinin iki katından fazladır. Bu tablo, Türkiye'nin üretimden koparılıp faize mahkûm edildiğinin en net göstergesidir."

​SERİK KONAKLI YOLU İÇİN "FAHİŞ MALİYET" İDDİASI

​Bölgesel yatırımlara da değinen Hüseyin Sarıca, Serik ile Konaklı arasındaki 122 kilometrelik yol ihalesine dikkat çekti. İhalenin 76 milyar lira bedelle Limak şirketine verildiğini hatırlatan Sarıca, kilometre başına düşen maliyeti eleştirdi:

​Toplam Uzunluk: 122 KM

​İhale Bedeli: 76 Milyar TL

​Kilometre Başı Maliyet: Yaklaşık 623 Milyon TL

​Sarıca, bu rakamların normal maliyet standartlarının çok üzerinde olduğunu savunarak, kamu kaynaklarının belirli şirketlere aktarıldığını iddia etti.

"KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMILA YAPABİLİRDİK"

​Yolların yapılmasına karşı olmadıklarını, ancak yöntemin yanlış olduğunu ifade eden Sarıca, Saadet Partisi'nin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Borçlanarak değil, üreterek kalkınma.

​İhalelere fesat karıştırılmadan, yandaş kayırmadan hizmet.

​Vergilerin faize ve rant gruplarına değil, halkın refahına harcanması.

​Kamu kaynaklarının her kuruşunun hesabının verilmesi.

​Başkan Sarıca açıklamasını, "Türkiye’nin ihtiyacı borçla değil üretimle, faizle değil adil paylaşımla kalkınmaktır," sözleriyle noktaladı.