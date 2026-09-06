Alanyaspor'un Süper Lig'deki rakibi Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, yeşil-mavili ekibin sona eren transfer dönemini ve Alanyaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını değerlendirdi. Uçar, kadronun yaş ortalamasının 25 seviyesine çekildiğini belirtirken, bir taraftan sportif başarı için mücadele edeceklerini, diğer taraftan kulübün geleceğine yatırım yapacaklarını söyledi.

TRANSFERİN SON HAMLESİ ORTA SAHAYA

Transfer dönemini planlamaları doğrultusunda tamamladıklarını ifade eden Uçar, son hamlenin orta sahaya yapıldığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, özellikle 8 numara pozisyonu için bekledikleri transferi son gün tamamlayarak kadro yapılanmasındaki süreci kapattıklarını kaydetti.

Çaykur Rizespor'un resmi açıklamalarına göre yeşil-mavililer, transfer döneminin son bölümünde orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rize temsilcisi ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 2000 doğumlu santrafor Gennaro Borrelli'yi de kadrosuna kattı.

RİZESPOR'DA YAŞ ORTALAMASI 25 BANDINA İNDİ

Recep Uçar'ın üzerinde durduğu başlıklardan biri de kadronun gençleştirilmesi oldu. Teknik direktör, transferlerle birlikte takımın yaş ortalamasının 25 bandına gerilediğini belirterek daha genç bir oyuncu grubuyla yola devam edeceklerini ifade etti.

Uçar, sezon başındaki bir başka değerlendirmesinde kadronun büyük bölümünü koruduklarını ve mevcut iskelet üzerine takviyeler yaptıklarını açıklamıştı. Transfer döneminin tamamlanmasıyla birlikte teknik heyetin önündeki ana gündem ise yeni oyuncuların takıma uyumu ve sahadaki rekabetin artırılması oldu.

“BİR YANDAN YARIŞIP BİR YANDAN GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ”

Rizespor'un yalnızca kısa vadeli sonuçlara odaklanmadığını vurgulayan Uçar, gençleşme hamlesinin kulübün gelecek planının bir parçası olduğunu söyledi. Yeşil-mavili teknik adam, ligde yarışmacı kimliği korurken gelecekte değer oluşturabilecek bir kadro meydana getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

SIRADAKİ SINAV ALANYASPOR

Transfer döneminin kapanmasının ardından Rizespor cephesinde odak Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Uçar, takımının maç hazırlıklarını sürdürdüğünü ve sahalarında oynayacakları mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti. Rizesporlu Emrecan Bulut da maç öncesindeki açıklamasında Alanyaspor'u yenerek taraftarlarını kendi sahalarında sevindirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İki takımın 2025-2026 sezonunda Rize'de oynadığı son lig karşılaşması 1-1 sona ermişti. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadelede Rizespor Mihaila ile öne geçmiş, Alanyaspor ise Mounie'nin 89. dakikadaki golüyle beraberliği yakalamıştı. Karşılaşmada her iki ekip de birer kırmızı kart görmüştü.

Yeni sezondaki buluşma öncesinde Rizespor, geride kalan lig maçlarında Konyaspor'u 1-0 ve Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederken Samsunspor'a 2-0 kaybetti. Alanyaspor ise Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı 1-0 yendi ve Eyüpspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu tablo, Rize'deki karşılaşmayı iki takım açısından da sezonun ilk bölümündeki önemli sınavlardan biri haline getiriyor.