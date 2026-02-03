Son günlerde akaryakıt fiyatlarıyla ilgili art arda gelen zam beklentileri, sürücülerde ciddi bir tedirginlik yaratmıştı. Ancak Orta Doğu’da ABD–İran hattındaki gerilimin azalması ve küresel piyasalarda tansiyonun düşmesiyle birlikte motorin cephesinde tablo değişti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorine yansıtılması beklenen 2 lira 74 kuruşluk yüksek zam kararı iptal edildi.

BRENT PETROL GERİLEDİ, ZAM RAFA KALDIRILDI

Jeopolitik risklerin artmasıyla hızlı bir yükseliş yaşayan Brent petrol, son günlerde yeniden gerileme eğilimine girdi. Bu düşüş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlamalarını da doğrudan etkiledi.

Daha önce gündeme gelen ve özellikle ticari araç sürücüleri ile nakliye sektöründe tepki çeken yüksek oranlı motorin zammı, bu gelişmelerin ardından rafa kaldırıldı.

BU GECE YARISI SINIRLI ARTIŞ UYGULANACAK

Yüksek zam iptal edilse de motorin fiyatlarında artış tamamen ortadan kalkmadı. Buna göre motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruşluk sınırlı bir zam yansıtılacak.

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da özellikle turizm taşımacılığı, servisler ve ticari araç kullanan esnaf açısından bu artışın, beklenen zamla kıyaslandığında daha yönetilebilir olduğu ifade ediliyor.

LPG’DE ZAM POMPAYA YANSIDI

Motorinde sınırlı artış yaşanırken, LPG (otogaz) grubunda ise zam geri çekilmedi. Dün gece itibarıyla LPG’nin litre fiyatına 80 kuruşluk artış pompaya yansıdı ve tabelalar güncellendi.

Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerin, önümüzdeki günlerde küresel piyasalardaki seyir ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak yeniden şekillenmesi bekleniyor.