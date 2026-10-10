Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 15-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kaş Tiyatro Günleri, sanatseverlere kapılarını açıyor. "Likya Kültürel Mirası" temasıyla düzenlenen etkinlik, yalnızca Kaş merkezle sınırlı kalmayarak tiyatro, arkeoloji ve mitolojiyi Myra ve Patara antik kentlerinde de bir araya getiriyor.

Festival Direktörü Ahmet Murat Akoy'un aktardığı bilgilere göre, yaz aylarında yoğun bir turizm hareketliliği yaşayan ilçe, sezon bitiminde sanatsal üretim için yeni bir merkeze dönüştürülmek isteniyor. Akoy, 2022 yılında yalnızca 3 oyunla başladıkları serüvenin 2025 yılı itibarıyla 29 farklı etkinliğe ulaştığını bildirdi.

YEREL HALKIN DESTEĞİYLE BÜYÜYEN ORGANİZASYON

Etkinliğin hayata geçirilmesinde bölge esnafının ve yerel halkın büyük payı bulunuyor. İlk adımları sivil bir inisiyatifle atılan festival, zaman içinde belediye, Antalya İl Kültür Müdürlüğü ve çeşitli kültür fonlarının da desteğini alarak sürdürülebilir bir kültürel turizm modeline dönüştü.

FESTİVALDE HANGİ OYUNLAR SAHNELENECEK?

Bağımsız tiyatro sahnelerinin ödüllü yapımlarını izleyiciyle buluşturan organizasyonda; 'Sevgili Arsız Ölüm/Dirmit', 'Monologlar Müzesi Pavyon' ve 'Yıldız, Apsolit ve Gong' gibi dikkat çeken eserler yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 40 yıldır bölgede faaliyet gösteren Yeşilköy Halk Tiyatrosu 'Bizim Köyün Sosyetesi' adlı oyunuyla sahne alırken, Genç Sahne bölümünde Mono Creative tarafından 'Uyku, Ölüm, Dondurma, Ülke' izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festival programında genç izleyiciler için de özel bir seçki hazırlandı. ACT Project'in 'Of Ah Oh', Boş Sahne'nin 'Kum Feneri', ASSITEJ Genç Sahne'nin 'Dünyadaki En Güzel Şey', Güzel Şehir Kumpanyası'nın 'Karınca Kararınca' ve Tiyatro Keşif'in 'Martıya Uçmayı Öğreten Kedi' adlı oyunları etkinlik boyunca sahnelenecek.