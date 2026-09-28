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Olayla ilgili farklı haber kaynaklarında kamyonun bariyerlere çarpmasının ardından yanmaya başladığı bilgisi yer alırken, ilk haberlerde yalnızca aracın motor bölümünden alev çıktığı aktarılmıştı. Kazanın kesin oluş nedenine ilişkin resmi incelemenin sonucu henüz açıklanmadı.

Kazanın meydana geldiği D-687 kara yolu, Taşağıl üzerinden Antalya ile Konya arasındaki ulaşım bağlantılarından birini oluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat nazım imar planında da Taşağıl-Konya D-687 kara yolu, bölgedeki yüksek trafik yüküne sahip birinci derece kara yolları arasında tanımlanıyor.

Kazada yaralanan 48 yaşındaki sürücü Seyfettin Basan'a sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Basan, daha sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yangına bölgede bulunan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözlerle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi yangını söndürerek araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Kamyon yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kaza, 28 Eylül sabahı saat 09.00 sıralarında D-687 kara yolunun Beydiğin Mahallesi sınırlarındaki bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seyfettin Basan'ın kullandığı 19 UF 554 plakalı yük kamyonu, Konya istikametinde ilerlediği sırada yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından kamyonun motor ve kabin bölümünde yangın çıktı.

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