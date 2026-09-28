Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, ulaşımın yalnızca trafik başlığı altında değerlendirilemeyeceğini, kent ekonomisinin hemen her sektörünü doğrudan etkileyen temel unsurlardan biri olduğunu belirtti. Turizm çalışanının iş yerine, turistin konaklama tesisine, üreticinin pazara, müşterinin ise işletmeye zamanında ulaşmasının ekonomik hayatın devamlılığı açısından önem taşıdığını vurgulayan Tuna, “Ulaşımda kaybedilen zaman, Alanya ekonomisinin kaybıdır” değerlendirmesinde bulundu.

ULAŞIM VE LOJİSTİK ÇÖZÜM MASASI KURULACAK

Tuna’nın açıkladığı projeler arasında yer alan “Ulaşım ve Lojistik Çözüm Masası” ile iş dünyasının ulaşım kaynaklı sorunlarının sistematik biçimde kayıt altına alınması hedefleniyor. Projeye göre üyelerden gelen talepler sektörlere ve bölgelere göre sınıflandırılacak, yetkili kurumlara aktarılacak ve sonuçlanıncaya kadar süreç takip edilecek. Tuna, aynı sorunların farklı toplantılarda tekrar tekrar gündeme getirilmesi yerine hangi talebin hangi kuruma iletildiğinin ve sürecin hangi aşamada olduğunun izlenebildiği bir çalışma düzeni oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tuna’nın resmi proje programında da Ulaşım ve Lojistik Çözüm Masası, ALTSO için planlanan çalışma başlıklarından biri olarak yer alıyor. Projede ulaşım ve lojistik sorunlarının sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirilmesi, ticaretin önündeki engellerin belirlenmesi ve hazırlanan çözüm önerilerinin yetkili kurumlar nezdinde takip edilmesi öngörülüyor.

OKURCALAR’DAN UĞRAK’A ULAŞIM BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINACAK

Alanya’nın coğrafi yapısının ulaşım politikalarında bütüncül bir yaklaşımı zorunlu kıldığını ifade eden Tuna, Okurcalar’dan Uğrak’a kadar uzanan yerleşimlerin ihtiyaçlarının birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Şehir merkezine erişim, turizm bölgeleri arasındaki bağlantılar, çalışanların ulaşımı ve havalimanı transferlerinin aynı ulaşım zincirinin parçaları olduğunu belirten Tuna, Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarına erişimin de bu kapsamda ele alınması gerektiğini söyledi.

Tuna, daha önce Alanya Şoförler Odası ve Alanya Minibüsçüler Odası yönetimleriyle yaptığı görüşmelerde de Okurcalar’dan Gazipaşa’ya uzanan hat ile mahallelerin şehir merkezine ve havalimanlarına bağlantısını gündeme getirmişti. Ulaşım sektöründe çalışanların günlük saha deneyimlerinin çözüm geliştirilirken dikkate alınması gerektiğini savunan Tuna, şoförler, servisçiler, minibüsçüler ve transfer firmalarından gelecek önerilerin oluşturulacak çalışma mekanizmasına taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

ALANYA’DA ULAŞIM MASTER PLANI ÇALIŞMALARI DA GÜNDEMDE

Alanya’da ulaşım konusu uzun süredir yerel yönetimlerin de çalışma gündeminde bulunuyor. Alanya Belediyesi tarafından daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Ulaşım Master Planı çalışmaları yürütülürken; kavşak düzenlemeleri, yol ağı, toplu ulaşım ve alternatif ulaşım sistemleri gibi başlıklar üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Belediyenin daha sonraki faaliyet çalışmalarında ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı” sürecine Alanya Belediyesi birimlerinin de dahil olduğu belirtildi. Bu tablo, ulaşım sorunlarının yalnızca tek bir kurumun yetki alanında çözülebilecek bir başlık olmadığını, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcileri arasında koordinasyon gerektirdiğini ortaya koyuyor.

LOJİSTİK MALİYETLER DE MASAYA TAŞINACAK

Ulaşım ve Lojistik Çözüm Masası’nın yalnızca yolcu taşımacılığına odaklanmayacağını belirten Tuna, ticari araçların yükleme ve boşaltma ihtiyaçları, sevkiyat süreçleri, depolama ve dağıtım koşulları ile tarımsal ürünlerin pazara erişiminin de çalışma alanları arasında bulunacağını ifade etti. Turizm, tarım ve perakende faaliyetlerinin aynı kent ekonomisi içerisinde yoğun biçimde kesiştiği Alanya’da lojistik süreçlerde yaşanan gecikmelerin işletmeler açısından zaman ve maliyet baskısı oluşturabildiğine dikkat çekildi.

Özellikle tarımsal ürünlerde üretim noktasından paketleme, depolama, satış ve sevkiyata kadar uzanan zincirin sağlıklı işlemesi, ürünün pazara zamanında ulaştırılması açısından önem taşıyor. Benzer şekilde turizm tesislerinin tedarik süreçleri, kent merkezindeki işletmelerin mal kabulü ve dağıtım araçlarının çalışma düzeni de şehir içi trafikle doğrudan bağlantılı bulunuyor. Bu nedenle çözüm masasında yalnızca “trafik yoğunluğu” değil, ulaşımın işletmeler üzerindeki ekonomik etkilerinin de değerlendirilmesi planlanıyor.

ALTSO’NUN ROLÜ KOORDİNASYON VE TAKİP OLACAK

Tuna, ALTSO’nun doğrudan yol yapma, toplu taşıma hattı açma veya trafik düzenlemesi gerçekleştirme yetkisinin bulunmadığının altını çizerek, odanın rolünü üyelerin taleplerini toplamak, bunları veriye dönüştürmek, çözüm önerileri hazırlamak ve yetkili kurumlarla düzenli iletişim kurmak şeklinde tanımladı. Belediyeler, kamu kurumları, meslek odaları ve sektör temsilcilerinin aynı başlıklar etrafında düzenli biçimde buluşturulmasının sorunların kurumlar arasında kaybolmasının önüne geçebileceğini ifade etti.

Bu modelde çözüm masasının etkili olabilmesi için taleplerin yalnızca toplanması değil; bölge, sektör ve sorun türüne göre sınıflandırılması, ilgili kurumun belirlenmesi ve başvuruların sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi önem taşıyor. Böyle bir mekanizma, oda üyelerinin aynı problemi farklı zamanlarda yeniden aktarması yerine kurumsal hafıza oluşturulmasına ve çözüm süreçlerinin ölçülebilir biçimde takip edilmesine imkan sağlayabilir.

“ULAŞIMI KONUŞMAK ALANYA EKONOMİSİNİ KONUŞMAKTIR”

Tuna, ulaşım meselesinin seçim dönemleriyle sınırlı tutulmaması gerektiğini belirterek, göreve gelmeleri halinde konuyu ALTSO’nun sürekli çalışma alanlarından biri haline getireceklerini ifade etti. Kent merkezinden turizm bölgelerine, kırsal mahallelerden havalimanı bağlantılarına, yolcu taşımacılığından ticari sevkiyata kadar ulaşım zincirinin tamamının ekonomik faaliyetlerle ilişkili olduğunu vurgulayan Tuna, “Alanya’nın ulaşımını konuşmak, Alanya’nın ekonomisini konuşmaktır” sözleriyle ulaşım ve lojistik alanındaki çalışmaların görev süresi boyunca takip edileceğini kaydetti.