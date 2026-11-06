İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yayımlandığı belirtilen bir konut ilanı, kira ve yaşam giderleriyle mücadele eden ailelerin öne çıktı. Yeşilköy Mahallesi'ndeki dairesini ihtiyaç sahibi bir aileye ücretsiz tahsis etmek isteyen ev sahibi, yalnızca kira almayacağını değil, kış aylarındaki doğalgaz faturalarını da karşılayacağını duyurdu. İlanda yer alan uzun süreli sözleşme ve vasiyet ayrıntısı ise öne çıktı.

TEK MAAŞLA GEÇİNEN ÇOCUKLU AİLE ARANIYOR

"Ahirete yatırım!" başlığıyla yayımlandığı aktarılan ilanda, evin yalnızca tek maaşla geçinen ve çocuk sahibi olan bir aileye verileceği belirtildi. Ev sahibinin önceliğinin, ekonomik koşullar nedeniyle barınma giderlerini karşılamakta zorlanan bir aileye destek olmak olduğu ifade edildi.

İlan açıklamasında, başvuracak ailenin maddi durumunun iyi olmaması, konutu özenli kullanması ve komşuluk ilişkilerinde saygılı davranması gerektiği vurgulandı. Böylece ev sahibinin yalnızca ekonomik ihtiyaçları değil, konutun uzun süre korunmasını da önemsediği belirtildi.

KİRA ALINMAYACAK, DOĞALGAZ FATURALARI ÖDENECEK

İlanın en önemli koşulu, daire için herhangi bir kira bedeli istenmemesi oldu. Ev sahibinin ayrıca kış aylarında oluşacak doğalgaz faturalarını da üstleneceği ifade edildi. Bu düzenlemeyle seçilecek ailenin hem aylık kira giderinden hem de kış dönemindeki ısınma masraflarından kurtulması hedefleniyor.

İlanda elektrik, su, aidat ve diğer ortak giderlerin kim tarafından karşılanacağına ilişkin ise ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle konuta yerleşecek ailenin üstleneceği diğer masrafların sözleşme öncesinde netleştirilmesi önem taşıyor.

ÇOCUKLARINA VASİYET ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Ev sahibinin yardımını uzun yıllar sürdürmek istediği de ilan açıklamasına yansıdı. Buna göre kira sözleşmesinin 10 yıl veya daha uzun süreli düzenlenmesi planlanıyor. Ev sahibinin, vefat etmesi durumunda da sözleşme boyunca aileden kira alınmamasını çocuklarına vasiyet ettiği belirtildi.

Bu koşul, yardımın yalnızca birkaç aylık geçici bir destekle sınırlı kalmaması açısından önem taşıyor. Ancak ilanda belirtilen vasiyetin hukuki niteliği ve mirasçılar bakımından bağlayıcılığına ilişkin doğrulanmış bir belge paylaşılmış değil.

10 YILLIK SÖZLEŞME HUKUKEN NE ANLAMA GELİYOR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesine göre belirli süreli konut kira sözleşmelerinde kiracı, sürenin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılıyor. Kiraya veren ise yalnızca sözleşme süresinin dolmasına dayanarak kiracıyı tahliye edemiyor. Kanunda ayrıca on yıllık uzama süresinin ardından uygulanabilecek fesih koşulları düzenleniyor.

Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesinde kira sözleşmesi, bir bedel ödeme yükümlülüğü karşılığında kullanım hakkının bırakılması olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla tamamen ücretsiz konut tahsisinin hukuki niteliği, standart kira sözleşmesinden farklı değerlendirilebilir. İlanda vaat edilen uzun süreli kullanım hakkının güvence altına alınabilmesi için sözleşmenin hukuki niteliğinin ve koşullarının açıkça belirlenmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR İÇİN MAAŞ BORDROSU İSTENDİ

İlanın sonunda, başvuruda bulunmak isteyen ailelerin maaş bordrosu ve çocuklarına ilişkin bilgilerle birlikte ilgili ofise müracaat etmeleri istendi. Bu belgelerle başvuru sahiplerinin ekonomik durumunun ve ilanda belirtilen aile koşullarını karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan ilanın güncel olarak başvuruya açık olup olmadığı, dairenin hangi aileye tahsis edileceği ve ev sahibinin açıklanan koşulları resmî sözleşmeye dönüştürüp dönüştürmediği bağımsız kaynaklardan doğrulanamadı. Başvuru yapmayı düşünenlerin ilanı yayımlayan ofisin yetkisini ve konutun mülkiyet bilgilerini kontrol etmesi, kişisel belgelerini yalnızca güvenilir kanallar üzerinden paylaşması gerekiyor.