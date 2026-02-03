Alanya trafiğindeki binlerce araç sahibini ve ticari işletmeleri diken üstünde tutan akaryakıt fiyatlarında beklenen kara senaryo son anda değişti. Piyasaların ateşini yükselten ve küresel ölçekte tedirginlik yaratan Orta Doğu kaynaklı krizin yerini sakinliğe bırakmasıyla, pompaya yansıması planlanan rekor artışta geri adım atıldı.

KORKUTAN SENARYO RAFA KALKTI

ABD ve İran hattındaki gerilimin düşmesi ve Brent petrolün gevşemesi, Türkiye'deki akaryakıt piyasasını doğrudan etkiledi. Sürücülerin bütçesini sarsması beklenen ve 2 lira 74 kuruş olarak hesaplanan dev motorin zammı iptal edildi. Alanya’da nakliye ve ulaşım sektörü başta olmak üzere tüm vatandaşları endişelendiren bu yüksek maliyet riski ortadan kalkmış oldu.

BU GECE YARISI TABELA DEĞİŞİYOR

Dev zammın iptali derin bir nefes aldırsa da fiyat artışı tamamen gündemden düşmedi. Sektör kaynaklarından sızan son bilgilere göre, iptal edilen rekor artışın yerini "mini" bir düzenleme aldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 20 kuruşluk sınırlı bir zam yansıtılacak. Araç sahipleri, korkulan büyük artış yerine daha makul bir fiyat değişimiyle karşılaşacak.