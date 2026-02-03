Alanya gibi kira hareketliliğinin en yoğun olduğu bölgelerde on binlerce kiracı ve mülk sahibini doğrudan ilgilendiren kritik veri paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 30,65 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bu rakamlarla birlikte, Şubat ayında yapılacak kira artışlarında yasal üst sınır olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 seviyesinde belirlendi.

ZAM TAVANI GERİLEDİ

Geçtiğimiz ay yüzde 34,88 olarak uygulanan tavan artış oranı, Şubat ayı itibarıyla sınırlı bir düşüş göstererek yüzde 33,98’e çekildi. Hem konut hem de ticari alanlar için geçerli olan bu oran, mal sahiplerinin yasal olarak talep edebileceği en yüksek zam miktarını temsil ediyor.

YASAL SINIRA DİKKAT: MAAŞ ARTIŞI GEREKÇE OLAMAZ

Kira hukukunda tarafların dikkat etmesi gereken kurallar ise oldukça sert. Yıl başında maaşlara yapılan artışlar, mülk sahipleri için tek başına ek bir kira zammı talep etme hakkı doğurmuyor. Kira bedeli, ancak sözleşme bitiminde ve yılda yalnızca bir kez güncellenebiliyor. Açıklanan yüzde 33,98’lik oran bir zorunluluk değil, üst limit niteliği taşıyor; yani ev sahipleri bu oranın altında zam yapabilirken, mahkeme kararı olmaksızın bu sınırın üzerine çıkamıyor.

ANLAŞAMAYANLAR İÇİN TEK YOL ARABULUCU

Yasal artış oranını piyasa koşullarının altında bulan mülk sahipleri için süreç ancak 5 yılın sonunda değişiyor. Beşinci yılını dolduran kiracılar için "kira tespit davası" açma hakkı bulunurken, bu davadan önce arabuluculuk sürecine başvurulması yasal bir zorunluluk olarak uygulanıyor.

ŞUBAT AYI ZAM HESABI NASIL OLACAK?

Yeni oranlarla birlikte kira bedellerindeki değişim rakamlara şu şekilde yansıyor: Mevcut kirası 30 bin TL olan bir vatandaşın ödeyeceği artış miktarı 10 bin 194 TL olurken, yeni kira bedeli 40 bin 194 TL’ye yükselecek. 40 bin TL kira ödeyenlerin yeni yükü ise 53 bin 592 TL’ye ulaşacak. Alanya'da da kiracıların ve mülk sahiplerinin gözü, bugün itibarıyla açıklanan bu resmi rakamlara çevrilmiş durumda.