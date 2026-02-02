Alanya’da yalnızca özel izinle girilebilen Kadıini Mağarası’nda, yoğun yağışların ardından yer altı su kaynağı coştu. Mağaranın kayalık cephesinden dere gibi akan su, Oba Çayı’na ulaştı.

Alanya’nın Değirmendere Mahallesi Çatak Mevkii’nde bulunan ve bilimsel çalışmalara rağmen gizemini koruyan Kadıini Mağarası, son yağışların ardından yeniden gündeme geldi. Mağara içerisindeki yer altı su sistemi, yağışların artmasıyla birlikte beklenmedik şekilde güçlendi.

SU KAYNAĞI KAYALARDAN YOLA TAŞTI

Mağara içinde bulunan akarsu ve göletlerin seviyesi yükselirken, fazla su mağaranın yola bakan cephesindeki kayalar arasından dışarı çıktı. Bölge sakinleri, kayanın içinden adeta küçük bir dere gibi akan suyu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bu durum daha önce de yaşanmıştı. Yoğun yağış dönemlerinde, mağara içindeki suyun bir bölümünün dışarı çıkarak Oba Çayı’na karıştığı biliniyor. Bu yıl da benzer bir tablo oluştu.

5-7 BİN YILLIK İZLER VAR

Kadıini Mağarası, sadece doğal yapısıyla değil, barındırdığı arkeolojik bulgularla da dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalarda mağarada Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na ait olduğu değerlendirilen toplu mezarlar, insan iskeletleri ve kafatasları tespit edilmişti.

Uzmanlara göre bu kalıntıların geçmişi 5 ila 7 bin yıl öncesine dayanıyor. Ancak mağaranın tüm galerileri bugüne kadar tam olarak incelenebilmiş değil.

Bazı koridorlar hâlâ karanlık. Suyun nereye gittiği bile net değil, bazı kollar kayboluyor gibi…

1957’DEN BU YANA GİZEMİNİ KORUYOR

Mağarada ilk kapsamlı bilimsel inceleme 1957 yılında yapıldı. Bu çalışmalarda insan iskeletleri ve fosil kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Buna rağmen Kadıini Mağarası bugüne kadar ziyarete açılmadı ve yalnızca özel izinle giriş yapılabiliyor.

Son yaşanan su taşkını, hem mağaranın yer altı su sistemi hem de bölgedeki doğal denge açısından yeniden soru işaretlerini beraberinde getirdi.