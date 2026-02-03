Sarı-lacivertli camiada kale güvenliği tartışmaları yerini büyük bir güvene bıraktı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Göztepe mücadelesindeki performansı sonrası maruz kaldığı yoğun eleştiri bombardımanına sahada cevap verdi. Üzerindeki baskıyı kıran ve son maçlarda adeta kalesine duvar ören tecrübeli eldiven, sergilediği üst düzey performansla eleştiri oklarını alkışa çevirmeyi başardı. Alanya’daki Fenerbahçeli futbolseverlerin de şampiyonluk yarışı açısından yakından takip ettiği bu kritik geri dönüş, takımın puan kaybını önleyen en büyük faktör oldu.

AVRUPA VE LİGDE HAYAT KURTARDI

Eleştirilerin gölgesinde çıktığı maçlarda mental gücünü ortaya koyan Ederson, takımı ipten alan isim konumuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki zorlu FCSB deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe’nin sahadan bir puanla ayrılmasında başrolü oynadı. Ancak asıl patlama Kocaelispor karşısında yaşandı. Mücadelenin en kritik anlarında kalesinde devleşen Brezilyalı, galibiyetin gizli mimarı olarak öne çıktı.

KADER ANINDA SAHNEYE ÇIKTI

Kocaelispor mücadelesinde özellikle ikinci yarıda yaşanan bir pozisyon maçın kaderini tayin etti. Bruno Petkovic’in mutlak gol olması beklenen şutunu inanılmaz bir refleksle çıkaran Ederson, skorun 1-0’da kalmasını sağlayarak olası bir puan kaybını tek başına engelledi. Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı mücadelenin ardından taraftarlar, "O olmasaydı kazanamazdık" yorumlarıyla kalecilerini kahraman ilan etti.

"BİZE KAPAK OLDU"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Ahmet Çakar ise canlı yayında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ederson’un performansının belirleyici olduğunu vurgulayan Çakar, "Ederson'un çıkardığı bir top var ki, 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. O pozisyon gol olsa şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik" ifadeleriyle kalecinin hakkını teslim etti.