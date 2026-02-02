Kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarında uzun süredir beklenen sıkılaşma adımları netleşti. Resmi düzenlemeler, özellikle Antalya, Alanya ve Manavgat gibi turizm ağırlıklı bölgelerde gelir dalgalanması yaşayan kart kullanıcılarını doğrudan ilgilendiriyor. Bankalar, mevcut kart limitlerinden yeni başvurulara kadar tüm süreci yeniden ele alacak.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ GELİRE BAĞLANIYOR

Yeni karara göre, bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitleri artık tek bir toplam limit gibi değerlendirilecek.

İlk yıl kart limiti, aylık ortalama gelirin en fazla iki katı olacak. İkinci yıl ve sonrasında ise bu sınır dört kat ile sınırlandırılacak.

Bankalar, limit belirlerken artık beyana değil, maaş bordrosu, resmi gelir belgeleri ve kayıtlı kazançlara bakacak. Geliri belgelendirilemeyen kullanıcıların mevcut limitleri de gözden geçirilecek.

400 BİN TL ÜZERİ LİMİTLER KADEMELİ DÜŞECEK

BDDK’nın dikkat çeken kararlarından biri de yüksek limitli kartlara yönelik oldu. Tüm bankalardaki toplam kart limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıların, son bir yıldaki harcama alışkanlıkları esas alınacak.

Örneğin aylık ortalama 40–50 bin TL harcama yapan bir kullanıcının, kullanılmayan yüksek limitleri

kademeli olarak düşürülecek. Amaç, atıl limitleri sistemden temizlemek.

48 AYA KADAR BORÇ YAPILANDIRMA

Kredi kartları ve kredili mevduat hesapları için 48 aya kadar yapılandırma imkanı da getirildi.30 günü aşan gecikmesi bulunan borçlar için, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapılması şartıyla bu hak kullanılabilecek.

Bu düzenleme, özellikle sezonluk çalışan ve geliri dönemsel değişen Antalya bölgesi için önemli bir nefes alma alanı sunuyor.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINDA MERKEZ BANKASI FRENİ

Merkez Bankası kararına göre, bankalar kredili mevduat hesaplarını yüzde 2’nin üzerinde büyütürse,

aşan tutar kadar TL’yi zorunlu karşılık olarak bloke etmek zorunda kalacak.

Bu uygulama, bankaların kontrolsüz kredi dağıtmasını engellemeyi hedefliyor.

2026 SONUNA KADAR HERKESİN LİMİTİ YENİDEN BELİRLENECEK

Alınan kararlarla bankalara net bir takvim de verildi. 2026 yılı sonuna kadar tüm kredi kartı limitleri, kullanıcıların aylık ve yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirilecek.

Bu süreçte vatandaşlardan gelir belgeleri talep edilecek, gelirinin üzerinde limiti olanların kartları yeniden tanımlanacak.

Alanya ve çevresinde kredi kartını geçim aracı gibi kullanan geniş bir kesim bulunuyor. Yeni dönem, harcama alışkanlıklarını gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor.