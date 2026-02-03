Ekonomi gündeminin en kritik başlığı olan ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı. Alanya’daki turizm işletmecisinden çarşı esnafına, emekliden memura kadar herkesin cebini doğrudan etkileyen enflasyon oranı, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fiyat artışlarının hız kesmediği yeni yılın ilk ayında, resmi veriler ile piyasa beklentisi arasındaki fark dikkat çekti.

PİYASADA HESAPLAR ŞAŞTI

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti. Ancak piyasa aktörlerinin beklentisi bu oranın daha altında kalacağı yönündeydi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 35 ekonomistin öngörüsü, aylık artışın ortalama yüzde 4,21 olacağı şeklindeydi. Açıklanan yüzde 4,84’lük oran, tahminlerin üzerinde bir sapmaya işaret etti.

BİR AYDA SERT YÜKSELİŞ

2025 yılını kapatırken aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,89 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak yeni yılın gelmesi, zamlar ve maliyet artışlarıyla birlikte ocak ayında ibre yeniden yukarı döndü. Enflasyonun aylık bazda hızla ivme kazanması, hayat pahalılığıyla mücadelede zorlu bir sürecin devam ettiğini gösterdi.

ENAG İLE MAKAS YİNE AÇIK

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise her zaman olduğu gibi TÜİK’ten çok daha farklı bir tablo ortaya koydu. ENAG’ın hesaplamalarına göre ocak ayında fiyatlar yüzde 6,32 oranında arttı. Bağımsız grubun verilerine göre yıllık enflasyon ise yüzde 53,42 olarak belirlendi. Resmi veriler ile sokaktaki hissedilen enflasyon tartışmasını alevlendiren bu fark, kamuoyunda yine en çok konuşulan konular arasına girdi.