KAZADA yaşamını yitiren 49 yaşındaki Zeynep Koçak ile 16 yaşındaki kızı Bilgenur Koçak’ın cenazeleri, memleketleri Konya’nın Derebucak ilçesine götürüldü. Durak Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın naaşları, mahalle mezarlığında yan yana defnedildi. Anne ve kızın, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirdikleri aile ziyaretinin ardından Alanya’ya dönmek üzere yola çıktıkları, ancak yolculuğun faciayla sonuçlandığı öğrenildi. Alanya’da yaşadıkları belirtilen Koçak ailesinin ölümü, Alanya’da büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: AA