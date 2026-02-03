TÜİK’in açıkladığı 2026 Ocak ayı enflasyon verileri, milyonların bütçesini doğrudan etkileyecek tabloyu ortaya koydu. Aylık artış beklentilerin üzerine çıktı.

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2026 yılının ilk enflasyon verilerini saat 10.00 itibarıyla kamuoyuna duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, Ocak ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesine çıktı. Market fiyatlarından faturalara, kiradan ulaşıma kadar günlük hayatın hemen her alanında hissedilen artış, ocak verisiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Veri öncesinde AA Finans tarafından düzenlenen Enflasyon Beklenti Anketi’nde, ekonomistlerin ocak ayı için aylık enflasyon tahmini ortalama yüzde 4,21 seviyesindeydi. Ankete katılan 35 ekonomistin beklentileri, yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında değişiyordu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 29,86’ya gerilemesi öngörülüyordu. Ancak açıklanan resmi veriler, beklentilerin üzerinde bir artışa işaret etti.

YILLIK ENFLASYON VE YIL SONU TAHMİNLERİ

TÜİK verileriyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak kayda geçti. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 düzeyinde bulunuyor. Bir yandan maaş ve ücretler, diğer yandan temel harcama kalemleri… Ocak verisi, özellikle sabit gelirli kesimler için yılın ilk ayında hissedilen baskının sürdüğünü gösteriyor. Market rafında, pazarda, faturada; tablo pek değişmiş sayılmaz.