Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2026 yılı ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödeme yapmayan araç sahiplerini faiz ve muayene engeli bekliyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik gün geldi. 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayan ilk taksit ödemelerinde son gün bugün. Gün bitimine kadar ödeme yapmayanlar için gecikme faizi devreye girecek.

ÖDEMELER BUGÜN 23.50’YE KADAR

MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları da gün boyunca açık.

Dijital kanallar üzerinden işlem yapacak araç sahipleri için sistemler saat 23.50’ye kadar hizmet veriyor. Son dakikaya kalanlar için bu saat önemli.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİNDEN DE ÖDEME MÜMKÜN

MTV, Dijital Vergi Dairesi üzerinden de kolayca ödenebiliyor. Bunun için plaka bilgisi, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile tescil tarihi yeterli oluyor.

Sistem, gün içinde 00.10 – 23.50 saatleri arasında işlem kabul ediyor.

ÖDEME YAPMAYANLARI NE BEKLİYOR?

MTV borcu bulunan araçlar, araç muayenesinden geçemiyor. Ayrıca süresinde ödeme yapılmaması halinde, borca aylık gecikme faizi ekleniyor. Bu da kısa sürede borcun artmasına neden oluyor.

Özellikle muayene zamanı yaklaşan araç sahiplerinin bugün içinde ödeme yapması gerekiyor.