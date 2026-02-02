Okurcalar Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir işletmeci personel lojmanında karşılaştığı manzara sonrası tepki gösterdi. Yakılan eşyalar mahallede kısa sürede gündem oldu.

LOJMANA GİTTİ, KARŞILAŞTIĞI MANZARA TEPKİYE YOL AÇTI

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde yaşanan olay, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Restoran işletmeciliği yaptığı öğrenilen Ahmet Kara, çalışanlarının kaldığı lojmanı kontrol etmek için eve gitti. Ancak iddiaya göre, evde gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kısa süre önce yenilendiği belirtilen mobilyalar, beyaz eşyalar ve mutfak malzemelerinin büyük bölümünün kırılmış, parçalanmış ve kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü.

“İHTİYAÇ SAHİBİNE BİLE VERİLECEK HALDE DEĞİLDİ”

Eşyaların hijyen ve sağlık açısından da sorunlu olduğunu savunan Kara, yaşadığı hayal kırıklığını çevresindekilerle paylaştı. “Bunu bir ihtiyaç sahibine bile veremem” diyerek duruma tepki gösteren işletmeci, daha sonra arkadaşlarını çağırarak evdeki eşyaları dışarı çıkardı. Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında, kullanılamaz durumda olduğu öne sürülen eşyaların bir bölümünün ateşe verildiği görüldü.

“KONFOR SAĞLADIK, KARŞILIĞI BU OLDU”

Çalışanlarının barınma koşullarını iyileştirmek için lojmanda her yıl yenileme yaptığını belirten Kara, yaşananların sıradan bir kullanımın çok ötesinde olduğunu savundu. Eşyaların büyük kısmının geçtiğimiz yıl alındığını ifade eden işletmeci, uğradığı zararın yaklaşık 250 bin lira olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte lojman düzenini tamamen değiştireceğini dile getiren Kara, gerekirse sürekli kontrol sağlanacağını da sözlerine ekledi. Bir ara sessizlik oldu. Sonra herkes baktı, kimse bir şey demedi, ama…

MAHALLEDE GÜNÜN KONUSU OLDU

Olayın ardından Okurcalar’da konu kısa sürede yayıldı. Görgü tanıkları, eşyaların gerçekten ağır şekilde zarar gördüğünü, bu ölçekte bir tepkiye ise ilk kez tanık olduklarını söyledi.