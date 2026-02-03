Konut sektöründe yaşanan durgunluğu aşmak ve vatandaşın ev sahibi olma hayalini canlandırmak için Ankara’dan kritik bir hamle geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), özellikle Alanya’daki emlak piyasasını da yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu. İkinci el konut satışlarında uzun süredir uygulanan katı kredi duvarları yıkıldı; orta gelir grubu için finansman kapısı sonuna kadar aralandı.

KREDİDE ASLAN PAYI İKİNCİ ELE

Yapılan düzenleme ile birinci ve ikinci el konutlar arasındaki kredi uçurumu kapatıldı. Alanya’da orta segment konut arayanları doğrudan etkileyecek karara göre; değeri 2 ila 5 milyon TL arasında olan ikinci el daireler için kredi kullanım oranı yüzde 60’tan yüzde 90’a yükseltildi. Bu hamle, özellikle fiyat baremi bu aralıkta olan mahallelerdeki konut hareketliliğini artıracak nitelikte. Ayrıca değeri 7 milyon TL’nin altında kalan konutlar için de kredi şartlarında ciddi iyileştirmeler yapıldı.

LÜKS PROJELERDE KEMER SIKILACAK

Orta gelirliye nefes aldıran düzenleme, lüks segmente ise sert bir fren yaptırdı. Değeri 20 milyon TL ve üzerinde olan sıfır konutlarda daha önce yüzde 60 olarak uygulanan kredi sınırı, yüzde 40’a çekildi. 10 ila 20 milyon TL bandındaki ikinci el lüks konutlarda ise evin değerinin yarısına kadar (yüzde 50) kredi kullanılabilecek. Bu durum, üst segment projelerde nakit gücünün önemini daha da artırdı.

EVİ OLANA KREDİ KAPISI DARALDI

Düzenlemedeki en kritik detaylardan biri ise mevcut ev sahiplerini ilgilendiriyor. Eğer kişinin kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konutu varsa, açıklanan bu cazip oranlar geçerli olmayacak. Yatırım amaçlı ikinci evini almak isteyenler için kredi limitleri yüzde 75 oranında düşürülerek uygulanmaya devam edecek.

FAİZ ORANLARI KRİTİK EŞİKTE

Sektör temsilcileri kararı "piyasada bahar temizliği" olarak yorumlasa da gözler banka faizlerinde. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesine çekmesinin ardından 10 yıllık konut kredisi faizleri yüzde 2,69-2,79 bandına geriledi. Uzmanlar, kredi musluklarının açılmasının olumlu olduğunu ancak vatandaşın alım gücünün artması için faiz oranlarında daha radikal düşüşler gerektiğini vurguluyor.