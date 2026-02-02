ALANYA’NIN Küçükhasbahçe Mahallesi Şelale Sokak’ta bir evin tazyikli su hattının patlaması sonucu yol çökmesi meydana geldi. Yolun çökmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası Alanya Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, olası risklere karşı sokakta geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Çökme yaşanan alan çevresine bariyerler yerleştirilirken, uyarı levhalarıyla sürücüler ve yayalar bilgilendirildi. Yağışların sona ermesinin ardından altyapı ve yol onarım çalışmalarının başlatılacağı, çöken bölümün güçlendirilerek yeniden düzenleneceği belirtildi. Yetkililer, sürücü ve yayaların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Şelale Sokak’ın yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi