75. Yıl Spor Salonu’nda bugün gerçekleştirilen Alanya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası genel kurulunda bin 850 üyenin oy kullanması bekleniyor. Genel kurulda üyeler, oda yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Seçimde mevcut başkan Paşa Özkan mavi liste ile yeniden aday olurken, başkan adaylarından Doğan Bacak sarı liste, Bahattin Tekin ise beyaz liste ile yarışıyor. Saat 17.00’da oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayımın yapılması ve sonuçların açıklanması bekleniyor. (Şerife ÇOBAN)

