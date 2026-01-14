Alanya’da ehliyet almak isteyen binlerce sürücü adayını ilgilendiren önemli bir değişiklik gündemde. Direksiyon uygulama sınavlarında yaşanan itirazlar ve adaletsizlik iddiaları sonrası, sınavların kamera ile kayıt altına alınması için resmi süreç başlatıldı.

MAĞDURİYET İDDİASI SÜRECİ BAŞLATTI

Sürecin fitilini ateşleyen olay İstanbul’da yaşandı. Yazılı sınavı geçen bir sürücü adayı, direksiyon sınavında ilk parkuru sorunsuz tamamlamasına rağmen ikinci etapta ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldığını öne sürdü.

Aday, yeniden sınav ücreti ödemek zorunda kalınca durumu :contentReference[oaicite:0]{index=0}’na taşıdı. Başvuruda, değerlendirmelerin keyfi olduğu ve sınavların somut delillere dayandırılması gerektiği vurgulandı.

KDK’DEN MEB’E NET TAVSİYE

Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınmasının zorunlu hale getirilmesi yönünde tavsiye kararı verdi. Kararda, bu uygulamanın:

Keyfi değerlendirmeleri önleyeceği,

İtiraz süreçlerinde somut delil sağlayacağı,

Sınav güvenliğini artıracağı,

Olası kazaların ve uygunsuz davranışların tespitini kolaylaştıracağı

ifade edildi. KDK ayrıca bu sistemin kamu hizmetlerine duyulan güveni güçlendireceğini belirtti.

BAKANLIK MEVZUAT HAZIRLIĞINDA

KDK’nin tavsiyesi sonrası MEB, direksiyon sınavlarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapılması için çalışmalara başladı.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, sınav araçlarında kamera bulundurulmasına yönelik hükmün mevzuat taslağına eklendiği, kayıtların ise belirli bir süre saklanmasının planlandığı ifade edildi.

ALANYA’DA ADAYLAR UMUTLU

Özellikle Alanya gibi nüfusu hızla artan ve sürücü belgesi talebinin yoğun olduğu ilçelerde, direksiyon sınavlarına yönelik şikâyetler uzun süredir gündemdeydi.

Alanya’daki sürücü adayları, kamera uygulamasıyla birlikte itiraz süreçlerinde daha güçlü bir zemine kavuşacaklarını ve sınavların daha adil yürütüleceğini dile getiriyor.

Turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya’da ehliyetin iş hayatı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, yeni düzenlemenin mağduriyetleri azaltması bekleniyor.

Kaynak: Kamu Denetçiliği Kurumu / Milli Eğitim Bakanlığı